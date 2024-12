Bonus dicembre, in pochi sanno che hanno allargato la cerchia dei fortunati | Spetta anche a loro se compilano questo form, va fatto ora

Non lasciarti scappare questa opportunità incredibile: porta a casa il bonus dicembre prima che sia troppo tardi.

Molti pensavano di essere stati esclusi dal computo dei possibili beneficiari e invece è arrivata una bella notizia.

Forse anche tu puoi veder accreditato sul suo conto corrente il bonus dicembre, controlla subito.

Entro la fine dell’anno puoi ottenere un contributo statale speciale, che verrà erogato dal Governo italiano una tantum.

Scopri a quanto ammonta e come ottenerlo anche se non percepisci la tredicesima mensilità.

Bonus dicembre, il contributo statale da richiedere entro fine anno

Attraverso il decreto legge 113 del 2004 il Governo italiano ha introdotto una nuova forma economica a sostegno di una determinata fascia di popolazione. Si tratta del cosiddetto bonus Natale. Questo contributo è riservato soltanto ad alcuni cittadini che presentano determinate caratteristiche reddituali e anagrafiche.

Il bonus Natale è erogato una tantum ed è destinato ai lavoratori subordinati con figli e viene erogato assieme alla tredicesima mensilità, dunque con lo stipendio di dicembre. Scopri quali sono i titolari che hanno diritto a ricevere il bonus e verifica se anche tu puoi farne ancora richiesta.

A chi spetta e come fare a ottenerlo

Il bonus Natale è riservato a coloro i quali hanno un reddito inferiore a 2.000 euro mensili, ovvero a 28.000 euro all’anno. Il bonus in questione viene erogato, come abbiamo anticipato, insieme alla 13ª mensilità. Per ottenerlo occorre fare domanda al datore di lavoro, il quale, come sostituto d’imposta anticipa questo contributo. Va inoltrata una autodichiarazione apposita, che attesti il possesso dei requisiti minimi per percepire il bonus.

Come si legge sul sito web e www.fiscoetasse.com, anche chi non percepisce la tredicesima mensilità a dicembre può ottenere ugualmente il Bonus Natale. Lo può ottenere tramite un anticipo nella busta paga del mese di dicembre, come suggerito dai consulenti del lavoro, oppure attraverso un cedolino aggiuntivo durante il periodo natalizio. Infine, è possibile percepirlo con la compensazione delle imposte con la dichiarazione dei redditi successiva.

Anche gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali la tredicesima è inclusa nel terzo elemento retributivo previsto dal contratto collettivo, possono ottenere il bonus, dato che, come si legge sul sopracitato portale del fisco, “in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori”. Dunque chi pensava di essere escluso dalla pletora dei beneficiari del bonus può gioire: i 100 euro in più in busta paga spettano anche a chi non ha di norma la tredicesima a dicembre.