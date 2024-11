Bonus FRIGORIFERO, da gennaio scegli il modello e paga lo Stato | Compila la richiesta e il gioco è fatto: questi i negozi convenzionati

Un nuovo bonus da non perdersi è quello del frigorifero. Con questa agevolazione potrai acquistare il tuo elettrodomestico preferito!

Gli elettrodomestici sono ormai una parte fondamentale della nostra quotidianità. Senza il loro supporto, tante delle faccende domestiche richiederebbero un tempo sicuramente ben più lungo.

Pensiamo ad esempio alla lavatrice grazie alla quale riusciamo a lavare in maniera semplice e veloce i nostri indumenti senza essere costretti a lavarli a mano.

Per non parlare della lavastoviglie, un vera e propria rivoluzione che permette di lavare rapidamente piatti, bicchieri, ecc…

Non meno importante è il frigorifero. Quanti cibi possiamo conservare al meglio grazie alla sua funzione? Sicuramente tanti. Ed è proprio in merito a quest’ultimo che è arrivato un Bonus da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Bonus Elettrodomestici: cos’è e importo erogato

Come riporta Brocardi.it, nella Manovra 2025, è stato approvato il tanto attesto Bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza. Si tratta di una misura che mira ridurre i consumi energetici e a promuovere la sostenibilità ambientale, con un rimborso fino al 30% per l’acquisto di dispositivi ad alta performance. In questo modo, viene incentivato anche il rinnovo dei dispositivi domestici.

Inoltre, con questa agevolazione i consumi vengono letteralmente ridotti andando così a contenere il costo delle bollette. Come abbiamo anticipato, il rimborso previsto è pari al 30% della spesa sostenuta per acquistare grandi elettrodomestici con alte prestazioni energetiche, con un limite massimo di 100 euro per ciascun dispositivo. Questo meccanismo si pone come obiettivo quello di favorire l’acquisto di apparecchi più efficienti, riducendo i consumi domestici e l’impatto ecologico.

Bonus, chi può richiederlo, elettrodomestici inclusi e requisiti

Per quanto riguarda i destinatari di questo nuovo bonus, sono i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo aumenta, raggiungendo il 200% della somma rimborsata, cioè 200 euro per ogni elettrodomestico. Questa previsione permette un accesso agevolato al risparmio per i cittadini con maggiore fragilità economica. Il bonus comprende una vasta gamma di dispositivi, tutti soggetti a standard energetici specifici per essere inclusi.

Ecco quali sono le principali categorie e i requisiti:

forni: devono rientrare nella classe energetica A;

lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga: è richiesta una classe energetica almeno E;

frigoriferi e congelatori: per questi apparecchi, che funzionano ininterrottamente, la soglia minima è fissata a F.

Inoltre, il bonus include dispositivi di uso frequente come forni a microonde, stufe elettriche, ventilatori, radiatori e apparecchi di cottura. Tra gli aspetti positivi di questo Bonus, c’è la possibilità di sommarlo al Bonus mobili ed elettrodomestici, rinnovato anche per il prossimo anno. Tale misura permette una detrazione del 50% sugli acquisti effettuati nel contesto di una ristrutturazione edilizia.