Bonus, il più amato dagli italiani cambia per sempre: l’Agenzia delle Entrate ha già dato comunicazione a tutti

Sono in arrivo importanti novità per il Bonus più utilizzato dai cittadini italiani: ecco che cosa sta per cambiare.

Il Bonus in questione fa parte di una misura fiscale, che era stata introdotta dal Governo in passato, al fine offrire un sostegno economico a determinate fasce della popolazione e per specifiche tipologia di spesa.

Il Governo italiano ormai ha deciso. L’Agenzia delle Entrate ha già annunciato che l’indennità dello Stato non sarà più la stessa.

Il Bonus che ha fatto felici tantissimi italiani nel corso di quest’anno ben presto, purtroppo, subirà delle variazioni e un notevole ridimensionamento. Scopri se si tratta proprio l’agevolazione statale sulla quale contavi da tanto tempo.

Bonus, come cambierà l’agevolazione a partire da gennaio 2024

Grazie alla Legge di Bilancio 2023, il Governo italiano quest’anno ha nuovamente messo a disposizione di alcune categorie di cittadini il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni, una misura fiscale utile a ottenere sgravi contributivi sui lavori di rifacimento e ristrutturazione edilizia degli immobili. All’interno del bonus ristrutturazioni è stato inserito anche il cosiddetto Bonus Tinteggiatura, che ha rappresentato una preziosa occasione di risparmio per tantissimi contribuenti italiani.

Il Bonus Tinteggiatura, infatti è stato utilizzato per lavori di restauro conservativo, risanamento, messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, svolti da professionisti qualificati. Lo sgravio attuale fiscale prevede una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta per lavori di tinteggiatura interna ed esterna, fino a un massimo di euro 96.000. Attualmente è possibile usufruire del bonus fino alla fine del 2024, ma vediamo che cosa accadrà a partire dal 1 gennaio 2025.

Che cosa ha deciso il Governo italiano sull’agevolazione fiscale destinata alle tinteggiature

Il decreto cosiddetto Superbonus, ovvero il decreto legge numero 63 del 2013 ha subito diverse modifiche. In ragioni di tali cambiamenti normativi, voluti dallo Stato italiano, il Bonus Tinteggiatura muterà. A partire dal giorno 1° gennaio 2025 infatti i termini della detrazione fiscale verranno rivisti. Per fortuna la misura non è stata cancellata, come invece accadrà a diverse agevolazioni e indennità dello Stato. Purtroppo però il Bonus del Governo sta per subire un significativo ridimensionamento.

Il valore del Bonus Tinteggiatura a breve tornerà all’aliquota iniziale della misura fiscale, ovvero al 36%, e anche il massimale di spesa sarà ridotto, passando da 96.000 euro massimo a 48.000 euro massimo. Dunque chi intende affrontare delle spese di tinteggiature dovrebbe cercare di sfruttare questi ultimi mesi del 2024, così da farle rientrare tra le voci della dichiarazioni dei redditi 2024 e portare in detrazione ancora la metà dei costi.