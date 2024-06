Bonus in busta paga, per ottenerlo devi fare richiesta | Con questo requisito lo ricevi all’istante

Il nuovo bonus per il lavoratori dipendenti è imperdibile: ecco come fare per ricevere subito i soldi in busta paga.

Grazie al nuovo decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società, verrà erogata un’indennità ad alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Controlla subito se hai i requisiti per giusti per poter fare richiesta, non lasciarti sfuggire questa opportunità, sono in arrivo ben 100 euro al mese senza fare nulla.

Se vuoi ottenere i soldi sul tuo conto corrente, dovresti per prima cosa controllare a chi è rivolta la nuova misura del Governo, potresti scoprire che fai parte dei fortunati beneficiari.

Bonus, quando arriverà e a chi è rivolta la nuova agevolazione dello Stato

Il Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio ha approvato il decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti, che riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti. Il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Grazie alla delega fiscale su IRPEF e IRES dunque, il Governo, a partire dal prossimo anno, metterà a disposizione di alcune specifiche categorie di lavoratori, con contratto di lavoro dipendente, dei bonus che saranno erogati in busta paga dal mese di gennaio 2025. Si tratta di una ghiotta opportunità di cui approfittare, se si possiedono tutti i requisiti per fare richiesta e aderire all’iniziativa pensata per agevolare le categorie di lavoratori più svantaggiate. Vediamo quindi come funziona il nuovo bonus.

A quali lavoratori dipendenti spetta l’indennità e come farne richiesta

In base a quanto emerso finora, i requisiti indispensabili per poter richiedere il bonus del Governo rivolto ai lavoratori, saranno innanzitutto dei requisiti reddituali e familiari. I lavoratori che potranno ricevere l’indennità sono coloro che presentano un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, hanno un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure un figlio a carico, se l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio. Inoltre, per poter diventare beneficiari del bonus dello Stato, occorre avere un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus ammonterà a 100 euro euro, e sarà erogato in busta paga con il cedolino di gennaio 2025, ma, a differenza di altri precedenti indennità, spetterà solo a chi ne farà esplicita richiesta. Per tanto, chi desidera riceverlo dovrà necessariamente presentare domanda al proprio datore di lavoro.