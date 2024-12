Bonus in scadenza, di questo non se ne parla ma se non firmi, perdi tutti i soldi | Hai tempo fino a martedì: chi tardi arriva, perde casa

Non perdere altro tempo: hai ancora pochissimi giorni a tua disposizione per fare richiesta del nuovo Bonus.

Scade martedì: verifica subito se hai tutte le carte in regola per poter ricevere l’indennità.

Grazie all’iniziativa del Governo italiano puoi ancora approfittare per diventare titolare del bonus che tanti cittadini hanno già richiesto per far fronte alle spese di casa.

Non ti precludere la possibilità di ottenere il contributo statale, sarebbe un vero peccato mandare il modulo dopo la scadenza.

Sta per arrivare il termine ultimo entro il quale fare domanda, non ti lasciar sfuggire dalle mani questa occasione d’oro.

Bonus in scadenza martedì, l’occasione da non perdere

Grazie a un bonus introdotto dallo Stato italiano si possono ottenere una serie di benefici contributivi e fiscali, e risparmiare tantissimo soldi. In particolar modo si può ottenere un credito d’imposta da utilizzare per acquistare una prima casa. Nello specifico si otterrà la diminuzione delle imposte di registro delle imposte ipotecarie e delle imposte catastali e sulle successioni e donazioni.

Inoltre, si otterrà anche una diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche e l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili a uso abitativo. Tuttavia occorre rispettare un particolare termine. Scopri subito di che cosa si tratta e non lasciarti scappare l’agevolazione dello Stato.

L’ultima chiamata per provare a diventare titolari dell’indennità dello Stato italiano

Come si legge sul sito web dedicato al diritto, www.brocardi.it, il bonus in questione è riservato agli under 36 con un’attestazione Isee annua pari o inferiore a 40.000 euro ma non è solo questo il limite da rispettare. Come forse saprai già, nel 2021, attraverso il decreto legge numero 73 noto come Decreto Sostegni bis, il Governo italiano ha introdotto delle agevolazioni fiscali pensate per i giovani cittadini residenti sul territorio nazionale, alle prese con l’acquisto della propria abitazione.

In particolare, per chi acquista la prima casa si applicano le agevolazioni fiscali e contributive che abbiamo anticipato, ma solo sugli acquisti immobiliari stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2024. Tuttavia per poter approfittare del bonus prima casa però occorre eseguire le direttive dell’Agenzia delle Entrate. L’ente ha sottolineato che per gli atti dell’anno in corso, ovvero entro il fine del 2024, la condizione sine qua non per ottenere il bonus è avere registrato il preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023. Dunque potranno ottenere il bonus coloro che acquistano casa con un contratto stipulato nel 2023 anche se poi registrato nel coso del 2024 ma non oltre martedì 31 dicembre 2024.