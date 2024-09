Bonus natalizio, 100€ in tasca a dicembre | Il datore di lavoro non può farci nulla: devi solo fare domanda

Finalmente una buona notizia per i lavoratori: è in arrivo il bonus natalizio che farà felici moltissimi dipendenti italiani.

Le Festività saranno molto più dolci, grazie all’indennità erogata dal datore di lavoro a Natale. Scopri se sei tra i fortunati che avranno diritto a ricevere i soldi.

Le feste di Natale saranno segnate dall’arrivo di centinaia di euro per i cittadini destinati a diventare titolari del bonus del Governo. Purtroppo però occorre avere determinati requisiti per poter inoltrare la propria richiesta allo Stato.

Ecco chi potrà beneficiare del nuovo bonus natalizio, verifica se hai tutte le carte in regola per fare domanda e ricevere 100 euro direttamente sul tuo conto corrente.

Bonus natalizio, la nuova indennità dello Stato italiano

Il Governo, tramite il decreto Omnibus, nei mesi scorsi ha stabilito l’introduzione di una nuova misura economica, destinata a favorire alcune categorie di lavoratori italiani. A quanto pare ai beneficiari dell’agevolazione statale, sarà destinato un bonus una tantum di 100 euro, che verrà erogato proprio nel periodo natalizio. Per questo motivo è stato soprannominato bonus Natale. In realtà l’esecutivo aveva deciso inizialmente di elargire il bonus nel periodo dell’epifania ma, a quanto pare, qualcosa in corso d’opera è stato modificato.

I bonus natalizio infatti arriverà insieme alla 13ª mensilità, unitamente lo stipendio di dicembre 2024. La richiesta va presentata esplicitamente al proprio datore di lavoro e in assenza della specifica domanda, non sarà non sarà possibile per il lavoratore ottenere il bonus natalizio. Ora vediamo nello specifico chi potrà avvalersi della misura messa a disposizione dello Stato italiano.

Chi avrà diritto a ricevere 100 euro sul proprio conto corrente

Il bonus natalizio da 100 euro, che sarebbe dovuto essere elargito come bonus befana, come abbiamo appena anticipato, sarà inserito nella busta paga di dicembre 2024, insieme alla tredicesima e si tratta di una somma netta, destinata ai lavoratori italiani sposati, con figli a carico e con un reddito annuo totale pari o inferiore a 28mila euro.

La richiesta del bonus andrà presentata direttamente al proprio datore di lavoro in forma scritta e nella domanda andranno inseriti il codice fiscale del coniuge e quello del figlio o dei figli. La domanda inoltre, dovrà contenere un’autodichiarazione in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti reddituali e anagrafici per poter diventare titolati del bonus natalizio. Sarà poi il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, a effettuare le dovute verifiche per accertare che il richiedente sia effettivamente beneficiario dell’indennità dello Stato.