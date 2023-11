Bonus psicologo, Fedez a Schillaci: “Le starò col fiato sul collo”

(Adnkronos) – "Caro ministro, io le starò col fiato sul collo e la informo che sono le 13.56, non mi sono ancora lavato i denti, quindi non è carino che io le stia col fiato sul collo, cioè non è una cosa piacevole. E non li ho lavati apposta per starle col fiato sul collo, capito?". Così Fedez, nelle storie di Instagram, richiama il ministro della Salute Orazio Schillaci sullo sblocco dei fondi per il bonus psicologo, promesso nei giorni scorsi. Il rapper ricostruisce brevemente la questione. "Abbiamo raccolto 350.000 firme in quattro giorni per chiedere i decreti attuativi sul bonus psicologo, per chiedere di stanziare più denari nel Sistema sanitario nazionale per la salute mentale e, guarda un po', quando raccogli 350.000 firme in quattro giorni il ministro ti risponde dopo un giorno, quindi serve", spiega ricordando ai suoi quasi 15 milioni di follower che "la petizione è ancora qui, andate a firmarla, fatela girare, perché più siamo più romperemo le palline ed è un sacco bello rompere le palline per queste cose importanti. Il ministro della Salute Schillaci ci risponde, ci dice 'Ehi, io sbloccherò il decreto attuativo per il bonus psicologo nei prossimi giorni'. I prossimi giorni sono passati, ministro. Vabbè, aspettiamo ancora un pochino". "Le ricordo che comunque non è la sola cosa da fare – aggiunge – perché parliamo di uno stanziamento esiguo e una goccia in un oceano. Comunque, attendiamo. Il ministro aggiunge nella risposta che ci manda che si stanno impegnando tantissimo sul tema della salute mentale e che stanno facendo grandissime cose. Diciamo che su questa cosa non ci troviamo assolutamente d'accordo, motivo per il quale oggi abbiamo mandato una lettera di risposta al ministro. Abbiamo chiesto sostanzialmente due piccole cose, ma molto specifiche". La prima, "uno psicologo di base ogni cinque medici di base, perché la salute mentale vale ed è importante tanto quanto la salute del nostro corpo. Poi abbiamo chiesto che venga istituito ufficialmente lo psicologo nelle scuole, perché serve, è importantissimo". "Ministro Schillaci, mi rivolgo direttamente a lei – chiosa Fedez – Abbiamo chiesto udienza ufficiale, non ci ha mai risposto su questo tema. Io la informo che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane farò un incontro con l'Ordine degli psicologi e altre realtà che si occupano di salute mentale in ambito pubblico. Ci fa sapere se ci vuole incontrare? Siamo qua, pacifici, vogliamo fare cose belle, portare a casa dei risultati importanti per tutti. Ci faccia sapere, grazie. Quindi attendiamo che nei prossimi giorni si sblocchino con i decreti attuativi almeno questi pochi fondi sul bonus psicologo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata