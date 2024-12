Bonus SINGLE, ora lo Stato si è superato | Chi non ha l’anima gemella può consolarsi così, ritira i soldi e fai quello che ti pare

Richiedi il bonus single e ricevuti subito il contributo dello Stato italiano destinato a chi non ha trovato l’anima gemella.

Dopo i tanti contributi riservati solo ha chi fa parte di un nucleo famigliare, è arrivata l’indennità che può essere richiesta anche da chi è single.

Finalmente il Governo ha deciso di tendere una mano anche agli altri cittadini: questa volta i beneficiari non saranno solo le famiglie.

Il bonus single è la buona notizia che tanti contribuenti che vivono e lavorano nel Bel Paese stavano aspettando da tanto tempo. Sarà disponibile solo per alcuni lavoratori.

Verifica se anche tu puoi ottenere il contributo, e come fare ad aderire all’iniziativa statale e a presentare domanda per la nuova forma di sostegno economico.

Bonus single, la forma di sostegno economico garantita dallo Stato

Lo Stato italiano negli ultimi anni ha introdotto diverse misure economiche che si sono tradotte in bonus, in agevolazioni fiscali, sgravi contributivi e indennità. La maggior parte dei contributi pubblici sono stati destinati ai nuclei famigliari così da poter offrire supporto concreto alle famiglie con figli piccoli o con figli non economicamente autosufficienti.

Finalmente però anche chi non è in coppia può contare su un aiuto da parte del Governo. Si tratta di un nuovo bonus, che è stato già definito Bonus Single. Ultimamente non si parla d’altro e da pochi giorni sono state rese note anche le modalità di richiesta. Lo Stato ha provveduto a chiare tutte le caratteristiche specifiche, reddituali e anagrafiche, di cui i richiedenti dovranno essere in possesso nel momento della domanda. Vediamo a chi spetta e come fare a richiederlo.

La nuova indennità del Governo

Il bonus statale di cui parliamo è stato introdotto attraverso la legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 ottobre 2024, ovvero la Legge 143 2024, con la quale il Governo italiano ha stabilito che nel mese di dicembre 2024 alcune categorie di cittadini potranno ricevere un’indennità integrativa pari a cento euro. Per diventare titolari del bonus occorre dimostrare di aver un reddito annuo non superiore a 28.000 euro.

Si tratta di un’indennità una tantum, destinata solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico, anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato. I 100 euro potranno essere elargiti solo a uno dei due genitori. Tale bonus verrà elargito anche ai genitori lavoratori dipendenti single. Il bonus Natale va richiesto al datore di lavoro perché è una retribuzione che si va ad aggiungere alla tredicesima mensilità e che verrà erogata assieme allo stipendio del mese di dicembre 2024.