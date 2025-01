Bonus Sociale 2025, ora ti spetta se presenti questo pezzo di carta | Il Governo accontenta tutti: requisiti irrisori

Non perderti questo bonus sociale, ti basterà soltanto questo pezzo di carta per ottenerlo. Ecco tutti i dettagli.

Il 2025 è ufficialmente iniziato portando con sé numerose novità in termini di bonus e agevolazioni. In particolare, molte di quelle previste nell’anno precedente sono state confermate e altre tutte nuove sono in arrivo.

Tutte queste misure sono state pensate dal governo per supportare le famiglie nell’affrontare le diverse spese e soprattutto per far fronte ai continui rincari.

Tra gli aumenti maggiori infatti, c’è proprio quello che riguarda il costo dell’energia elettrica che ha provocato conseguenze dirette sulle utenze domestiche e sui bilanci familiari.

Per questo motivo, anche quest’anno è stato confermato il bonus sociale per le bollette di elettricità, gas e acqua, al fine di poter garantire a tutti i servizi di base indispensabili.

Bonus sociale bollette 2025, i requisiti e gli importi

Come riporta ispacnr.it, per avere accesso al bonus è necessario rientrare in alcuni parametri economici definiti dall’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ottenibile tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). I requisiti aggiornati per il 2025 sono:

Isee fino a 9.530 euro per le famiglie con meno di quattro figli a carico;

Isee fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico;

Per chi ha un Isee compreso tra 9.530 e 15.000 euro, è previsto un bonus pari all’80% del valore totale.

Anche i condomini possono beneficiare del bonus, purché i residenti rispettino i limiti Isee stabiliti.

Come ottenerlo e la durata

Il periodo di copertura del bonus sociale è di 12 mesi e cambia a seconda del consumo medio e alla composizione del nucleo familiare. Non è necessaria nessuna richiesta poichè l’importo è applicato automaticamente in bolletta per le famiglie che soddisfano i requisiti Isee. La compensazione standard varia in base al numero di componenti:

113,46 euro all’anno per famiglie con 1-2 componenti;

146,40 euro all’anno per nuclei con 3 componenti;

161,04 euro all’anno per famiglie con 4 o più componenti.

Gli importi saranno più alti nei mesi invernali, quando c’è un maggior consumo sui riscaldamenti. La ripartizione è la seguente:

Nuclei fino a 4 componenti:

Circa 11,04 euro per acqua calda e cottura nelle aree climatiche più miti;

Fino a 64,64 euro per tutte le esigenze nelle zone con inverni più rigidi.

Nuclei con oltre 4 componenti:

Da 15,64 euro per acqua calda e cottura nelle aree climatiche più fredde;

Fino a 61,64 euro per tutte le necessità nelle zone più rigide.

Per quanto riguarda il bonus idrico, l’agevolazione per ogni componente familiare garantisce all’anno 18,25 metri cubi di acqua che corrispondono a circa 50 litri al giorno per persona. Questo beneficio copre i costi principali dell’acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) e varia in base alle tariffe locali applicate dai gestori.