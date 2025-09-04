Boom di aspiranti Medici di base: tornerà centrale la figura del medico di famiglia?

Sembra che i medici di famiglia stiano tornando alla ribalta. Quest’anno, infatti, si è registrato un sorprendente raddoppio delle iscrizioni ai concorsi regionali, con ben 4.207 candidati per 2.228 borse di studio disponibili. Una tendenza che molti vedono come una vera e propria svolta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’interesse dei giovani laureati per la medicina generale

La data del 30 settembre sarà fondamentale: coinciderà con il test di ingresso che potrebbe confermare l'andamento crescente dell'interesse verso la medicina generale. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, esprime entusiasmo per questi numeri che sembrano suggerire un'inversione di tendenza rispetto al passato.

Tuttavia, non tutti sono così ottimisti. Simona Autunnali, responsabile delle attività seminariali a Palermo, avverte che la medicina di famiglia resta una delle opzioni possibili per i giovani medici, ma non necessariamente quella definitiva. Anche Angelo Testa del sindacato SNAMI sottolinea che molti laureati scelgono strade diverse lungo il percorso formativo.

Nuove speranze o solo un trend passeggero?

I dati sulla popolazione dei medici di famiglia indicavano finora un calo drammatico rispetto al 2013: da 45 mila a circa 35 mila oggi. A meno di un cambiamento significativo entro il 2026, molti italiani rischiano di rimanere senza assistenza medica primaria.

Possibili riforme e implicazioni economiche

L’attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale prevede una presenza minima settimanale negli ambulatori e nelle case di comunità. Ciononostante, si prospetta una possibile riforma che potrebbe alterare le condizioni attuali introducendo nuovi modelli contrattuali.