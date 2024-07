Boom di assunzioni, Anas cerca personale in tutta la penisola | Hai l’occasione per sistemarti a vita

C’è posto anche per te, Anas sta assumendo: è la tua occasione

Nella nostra quotidianità, avere un lavoro soddisfacente sia dal punto di vista personale che economico è fondamentale. La vita di tutti i giorni, infatti, ha un costo importante: la pandemia e le guerre hanno causato grandi rincari sui beni di prima necessità e, per permettersi la stessa vita di sempre, è fondamentale che lo stipendio sia consistente.

Di fatto, però, sono molti gli italiani che hanno perso il lavoro ormai da tempo o che hanno uno stipendio scarso e poco soddisfacente, soprattutto poco utile per sostenere tutti i costi ai quali siamo ormai sottoposti ogni giorno.

Se anche tu sogni di trovare quindi un nuovo lavoro che sia sicuro, soddisfacente e che vi assicuri una stabilità nel tempo anche dal punto di vista economico, Anas ha l’offerta che fa per te: ecco chi sta cercando, come candidarsi e cosa offre.

Anas offre lavoro: tutti i dettagli per farsi assumere

Anas promette migliaia di nuove assunzioni entro il 2026. Per chi desidera trovare un nuovo posto di lavoro, quindi, c’è una possibilità di riuscire ad entrare nel gestore nazionale di strade ed autostrade, che tra l’altro è parte anche del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie Italiane. Aldo Isi, in qualità di CEO, ha annunciato che tra il 2022 e il 2023 l’azienda è cresciuta in modo importante ed ha inglobato più di 400 nuovi dipendenti. Ad oggi sono state assunte 1800 persone in tutt’Italia, di cui l’80% si trova in aree tecniche e di presidio delle reti. L’età media dei nuovi assunti è di circa 39 anni, quindi in Anas c’è posto non solo per i ragazzi e per i neo-laureati ma anche per chi, sebbene sia inserito già da tempo nel mondo lavorativo, ha bisogno di una nuova occasione.

Al momento, sono molte le occasioni di lavoro con Anas: tutte le offerte si possono trovare sul sito ufficiale dell’azienda. Un profilo ricercato è quello dell’ispettore di cantiere, per il quale è richiesto un diploma di geometra o una laurea equivalente e una pregressa esperienza di almeno due anni in cantieri civili.

Tutte le offerte di lavoro

Anas, quindi, sta assumendo nuovo personale. Oltre a quella di ispettore di cantiere, sono aperte altre posizioni come quella di Specialist Impianti, posizione aperta in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

L’azienda, infine, è alla ricerca anche di profili amministrativi e profili di supporto tecnico per quanto riguarda le categorie protette.