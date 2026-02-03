Boom di assunzioni nella Sanità, occupazione record all’84,8%

Il settore sanitario è in piena espansione e la richiesta di nuovi professionisti ha raggiunto livelli record, confermando la forza trainante che ha questo mercato anche in chiave occupazionale. È quanto emerso dal XXVII Rapporto annuale del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei Laureati, presentato lo scorso giugno 2025 all’Università di Brescia. Il report ha scattato una fotografia nitida dello stato di salute del settore sanitario, dove c’è una grande urgenza di professionisti qualificati che ha portato il tasso di occupazione dei neolaureati a livelli che non si vedevano da quasi vent’anni.

Analizzando i dati relativi ai 16.977 laureati di primo livello delle 22 professioni sanitarie del 2023, si registra un netto balzo in avanti. Nell’ultimo anno, la quota di occupati è infatti cresciuta di ben 8 punti percentuali, passando dal 76,8% all’84,8%. Questo dato garantisce al comparto sanitario il primo posto assoluto tra tutti i gruppi disciplinari, distaccando nettamente la media nazionale degli altri settori che, pur essendo in crescita, si ferma al 44,6%. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alla luce del grande dinamismo di questo mercato, dove la competizione per accaparrarsi i migliori talenti si fa sempre più serrata, orientarsi tra i tanti annunci di lavoro nella sanità diventa strategico, un processo oggi facilitato da Ninacare, piattaforma che fa incontrare in modo mirato, semplice e veloce domanda e offerta di lavoro in ambito sanitario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’aumento della domanda riguarda tutte le aree di lavoro, ma alcune specializzazioni registrano prestazioni davvero notevoli. L’area della Riabilitazione segna l’aumento più evidente (+9,3%), con un tasso di occupazione dell’86,4%. A seguire l’area della Prevenzione (+9%) e quella Tecnica (+8,1%). Bene anche il settore Infermieristico e Ostetrico, pilastro del sistema salute, che cresce significativamente (+7,4%), facendo salire l’occupazione all’85,1%.

Entrando nel dettaglio delle singole professioni, cinque figure spiccano per tassi di occupazione. Al primo posto c’è il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (89,6%), seguito dal logopedista (88,1%), tecnico di radiologia (87,8%), podologo (87,5%) e fisioterapista (87,4%). Anche gli infermieri confermano la loro centralità nel settore sanitario con un ottimo tasso di occupazione pari all’85,5%. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il dato forse più significativo è storico: l’attuale 84,8% di occupazione segna un sostanziale ritorno ai livelli d’oro del 2007, quando il tasso era dell’87%, colmando quasi del tutto il gap che si è venuto a creare a causa delle crisi economiche negli ultimi 17 anni. Quest’altro dato dimostra come stia crescendo repentinamente il settore sanitario, dove c’è una richiesta sempre più ampia di figure professionali specifiche e qualificate.

Benché tali figure siano ricercate in tutta Italia, le opportunità non sono distribuite in modo omogeneo a livello regionale. La maggior parte delle assunzioni si concentra nel Nord-Est della penisola: il Friuli-Venezia Giulia guida la classifica con il 91,1% degli occupati, seguito dalle Marche (89,7%) e dalla Lombardia (89%).

Sebbene il Sud mostri percentuali leggermente inferiori, con l’Abruzzo e la Calabria a chiudere la classifica rispettivamente con il 78,3% e il 78,9% degli occupati, il trend resta comunque positivo su tutto il territorio regionale, confermando che scegliere una professione sanitaria significa investire con intelligenza sul proprio futuro lavorativo.