Boom di candidature, il nuovo maxi concorso è aperto a tutti: 1679.07€ al mese | Fissata la data di scadenza

Candidati al nuovo maxi concorso, firma il contratto di assunzione e comincia a guadagnare, da subito, quasi 1700 euro al mese.

Finalmente è arrivata la buona notizia per chi é alla ricerca di un suo primo impiego o per chi desidera cambiare lavoro.

Si tratta di una nuova opportunità per fare carriera nel settore pubblico. Scopri a chi è riservato il nuovo maxi concorso, quali sono i requisiti minimi per potersi candidare alle selezioni e quando è l’ultima data utile per presentare la propria domanda.

Sono già tutti in fila per iscriversi al nuovo maxi concorso nella pubblica amministrazione italiana, non farti battere sul tempo dagli altri candidati.

Maxi concorso, l’imperdibile opportunità di carriera in Italia

A indire il Maxi concorso è stato il Ministero della Difesa che, a quanto pare, è alla ricerca di 1000 nuovi impiegati. Coloro che supereranno le selezioni saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a loro sarà assegnata una una delle sedi del territorio italiano.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il 22 agosto 2024 e solo in via telematica, accedendo al portale della pubblica amministrazione inPA e autenticandosi con la propria identità digitale. Scopriamo qual è la figura professionale richiesta, quali sono i requisiti per poter presentare la propria candidatura e come si svolgeranno le selezioni per il nuovo maxi concorso.

Quali sono le figure professionali richieste dal Ministero della Difesa

I requisiti richiesti per potersi candidare al maxi concorso del Ministero della Difesa sono quelli di tutti i concorsi pubblici italiani, la maggiore età, la cittadinanza italiana e il possesso del diploma distruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. La figura richiesta è quella dell‘assistente. Vi sono diverse posizioni vacanti ed è possibile candidarsi solo per uno dei profili. Lo stipendio dell’assistente, come si vince dalla dalle informazioni diffuse dal sito web il concorso pubblico, si aggira attorno ai 1679.07€ al mese.

Per il maxi concorso del Ministero della Difesa è prevista un’unica prova scritta, tramite quiz a risposta multipla. Chi risulterà idoneo sarà chiamato a ricoprire una delle seguenti posizioni vacanti, in base alla preferenza espressa al momento dell’iscrizione al maxi concorso:

Assistente ai Servizi di Supporto (100 posti disponibili)

Assistente ai Servizi di Vigilanza (50 posti)

Assistente ai Servizi Sanitario (4 posti)

Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici (124 posti)

Assistente Tecnico per l’Informatica (45 posti)

Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica (100 posti)

Assistente Tecnico Artificiere (15 posti)

Assistente Tecnico Chimico – Fisico (25 posti)

Assistente Tecnico per l’Edilizia e le Manutenzioni (100 posti)

Assistente Tecnico Nautico (32 posti)

Assistente Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni (100 posti disponibili)

Assistente Tecnico per le Lavorazioni (200 posti)

Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi (105 posti disponibili).