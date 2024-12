Borgo BAGNATO… luogo fortunato e lo trovi solo nel Lazio | Pioggia di gioia tutto l’anno, eventi unici al mondo

Se speri di ricevere i baci della dea bendata, sappi che c’è un modo per far sì che il tuo desiderio si avveri: una visita al borgo bagnato.

Come suggerisce l’antico detto, “bagnato” fa rima con “fortunato” ed è proprio così in questo speciale comune del Lazio.

Chi vede con i propri occhi questo bellissimo posto del cuore del Bel Paese non può che attrarre a sé buona sorte.

Preparati a vivere un’esperienza unica. Organizza un’escursione al “borgo bagnato”, che viene chiamato anche la “Piccola Svizzera”.

Non precluderti la gioia di scoprire un luogo fuori dal comune, ricco di fascino e di storia. Ecco come si chiama e dove si trova di preciso.

Borgo Bagnato, il comune speciale del Lazio

Nel cuore del Lazio si erge un borgo da sogno, che si specchia sulle acque limpide del Lago del Turano, un bacino creato negli anni 30′, che ha trasformato lo skyline del luogo e ha conferito, a quello che già era un comune splendido, un tocco di fascino irresistibile.

Se ami scoprire posti autentici, paesaggi da cartolina e magari anche lasciarti andare ai piaceri della buona tavola, allora il cosiddetto “borgo bagnato” fa proprio al caso tuo. Una volta che avrai saputo dove si trova e perché viene chiamato così, di certo vorrai organizzare di certo un’escursione assieme agli amici, alla famiglia o al partner.

Dove si trova il posto magico chiamato la “Piccola Svizzera”

Il posto speciale di cui parliamo viene detto “Borgo Bagnato” perché, nato sulle sponde del fiume Tora. Esso è stato arricchito, quasi un secolo fa, anche dal lago del Turano. Il lago crea un paesaggio spettacolare, grazie al verde che si riflette nell’acqua. Il comune in questione è sorto sulle ceneri di un piccolo borgo romano, noto con il nome di Collepiccolo. Conserva ancora oggi intatto tutto il suo fascino antico. Il buon cibo allieta il palato e rende ancor più imperdibile la passeggiata nella piccola svizzera italiana. Piatti a base di sugo di castrato e pecorino e i famosi fagioli a pisello PAT, rendono ogni pranzo un’esperienza di gusto.

Il borgo Bagnato si trova in provincia di Rieti e si chiama Colle di Tora. Chi fa visita a questo comune del Lazio vive il piacere di vedere con i propri occhi la Chiesa di Santa Anatolia e i resti di un antico sepolcro romano, dedicato a Caracalla. Per raggiungere Colle di Tora occorre percorrere A24 e poi la SP34, in direzione di Via Parodi a Colle di Tora. Ci si arriva in circa un’ora e venti minuti di auto da Roma, dista circa 80 km dalla capitale.