Borgo dei MIRACOLI, non si trova a Bologna ma a due passi da Roma | La storia è incredibile, luogo perfetto da vedere a gennaio

Se hai voglia di visitare un antico borgo dove bellezza e storia si intrecciano, non puoi perderti assolutamente questo posto!

Il borgo dei Miracoli è uno di quei luoghi in grado regalare ad ogni viaggiatore un’esperienza unica e irripetibile, ed è per questo che vale la pena visitarlo almeno una volta nella vita.

Si tratta di un vero e proprio gioiello del nostro Paese considerato uno dei borghi più belli d’Italia grazie al suo fascino che è rimasto inalterato nei secoli.

Il suo centro storico e le abitazioni che sembrano un tutt’uno con lo sperone di roccia vulcanica, rendono ancora più magica l’atmosfera.

Qui il tempo sembra davvero essersi fermato e la sua visita ti permetterà di compiere un vero e proprio viaggio indietro nel passato.

Un borgo dove si il tempo si è fermato

Come riporta visitarelatuscia.it, il borgo dei miracoli è un luogo dove sin dall’antichità, l’azione dei vulcani ha creato depositi di materiali che compattandosi hanno formato le rupi su cui sorge questo borgo.

La sua particolarità infatti, è proprio il fatto che i suoi edifici siano stati costruiti sulla roccia. Per questo viene anche definito il “Borgo Sospeso”. Le case per quanto arroccate e a strapiombo, si fondono alla perfezione non solo con la roccia lavica ma con tutto il paesaggio circostante, ricco di boschi di querce, frassini, faggi, olmi e castagni. Detto questo, scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Cosa visitare il questo splendido Borgo

Il borgo di cui abbiamo parlato ora è immerso nel Comune di Vitorchiano. Si trova nelle splendide terre della Tuscia, ad un quarto d’ora da Viterbo. Come detto in precedenza, è qui che su enormi massi di peperino, tra ripidi pendii e una natura lussureggiante, sorge il rinomato “Borgo Sospeso”. La sua storia è molto antica e risale all’epoca degli antichi Etruschi. Durante il periodo medievale, il borgo rimase strettamente legato alle vicende della potente e vicina Viterbo.

Oltre ai cenni storici, chi decide di visitare Vitorchiano sin da subito noterà i suoi deliziosi vicoli e i suoi profferli, elementi tipici dell’architettura medievale dei borghi del viterbese. Ma non solo, è possibile sfruttare il paese come punto di partenza per escursioni alla scoperta del territorio e dei suoi fantastici segreti. Tra le altre meraviglie da visitare troviamo anche le Mura Castellane, che fin dal 1200 caratterizzano il profilo urbano del paese, la rinomata Porta Romana, la porta d’accesso al castello esposta a sud, verso Roma, ma anche il Palazzo Comunale, Piazza Umberto I, il Centro Botanico Moutan e Piazza Roma. Da non dimenticare la visita alla Casa di Santa Rosa, a Via Arringa, all’Archivio Storico e al Palazzetto Duecentesco, oltre che al rinomato Moai, una gigantesca statua alta sei metri completamente costituita da peperino, roccia magmatica tipica del territorio.