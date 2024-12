Borgo del PROSCIUTTO, non è tanto distante da Roma ed è famoso per le sue impronte | Chi ama i dinosauri è nel luogo giusto

Se ami scoprire il luoghi incontaminati dove l’arte incontra la natura, non puoi proprio perderti il Borgo del Prosciutto.

Faggi, querce e lecci creano uno spettacolo suggestivo di inaudita bellezza: ecco perché piace tanto ai visitatori.

Questa cittadina si trova a pochi passi da Roma e rappresenta un autentico spettacolo di colori, profumi e sapori italiani.

Un meraviglioso villaggio medioevale nel cuore del Lazio: questo è il borgo del Prosciutto, un piccolo comune che affascina chiunque decida di far tappa qui.

Chi attraversa le strade del Borgo del Prosciutto può perfino vedere con i propri occhi i fossili e le orme degli animali preistorici: i mitici dinosauri.

Borgo del Prosciutto, il comune che stupisce grandi e piccini

Sulla vetta più alta dei monti sorge una cittadina da sogno, nota come il borgo del Prosciutto, immerso nel verde e impreziosito da mura risalenti al XII-XIII secolo. Chiunque mette piede qui resta estasiato dallo spettacolo generato dall’incontro di natura, arte e storia.

Sorge in provincia di Latina, a pochi passi dalla Capitale. Uno dei motivi per cui è diventata famosa sono le orme di dinosauro, rimaste intatte per secoli. Se vuoi concederti il piacere di fare un’escursione diversa dal solito, corri a scoprire dove si trova e come raggiungere il Borgo del Prosciutto e perché viene chiamato proprio così.

Dove si trova e perché è un paradiso per golosi e amanti della natura

Il Borgo del Prosciutto viene definito così perché qui è possibile assaporare tante specialità tipiche, a base di carne di maiale saporite e gustose. Dalle salsicce aromatizzate al finocchio e al mandarino, dalle pietanze a base di tartufo agli prodotti a km zero, qui è un continuo trionfo di sapori che allietano il palato. Il nome del borgo è Bassiano e chiunque abbia visto questo piccolo comune laziale con i suoi occhi non può fare a meno di portarlo nel cuore. Non è solo il paradiso dei buongustai, ma è anche una cittadina amatissima da chi apprezza la natura, perché qui il verde dà spettacolo e si intreccia con la bellezza dell’antico centro storico.

Anche chi è sensibile al fascino dell’arte non dovrebbe fare a meno di una visita a Bassiano, soprattutto per contemplare gli affreschi della bellissima chiesa di S.Maria della Piazza, parte di un convento benedettino del XII secolo. Per raggiungere Bassiano, comune in provincia di Latina, occorrono meno di due ore d’auto da Roma: dista appena 90 km dalla Capitale. Nel borgo di Bassiano si può anche fare un tutto nel passato, per ammirare le impronte di dinosauri di Sezze e il Plattenkalk. Qui infatti, sorge il Laboratorio Horst, un centro di studi sulla geologia e l’origine della Terra.