Borgo della ROCCIA, qui la spada non c’entra un tubo | Si tratta di un paradiso laziale: in giro vedi solo Cherubini

Se ti piace organizzare passeggiate lungo itinerari fuori dal comune, questa è la meta che fa al caso tuo. Si chiama il borgo della roccia.

Qui il tempo sembra essersi fermato, passeggiando per le strade di questo comune si respira ancora un’aria medioevale.

Corri a far visita al bellissimo borgo della Roccia e entra in contatto con la storia. Non dimenticherai mai più il suo fascino.

Questo posto è ricco di leggende ma la storia di Re Artù non c’entra e nemmeno la tavola rotonda.

Ecco dove si trova il bellissimo borgo della Roccia, una perla del Lazio tutta da scoprire.

Borgo della Roccia, il paesino laziale che mantiene intatto il suo antico fascino medioevale

Il caratteristico paesino di cui ti parliamo dista appena 106 km da Roma ed è raggiungibile in circa un’ora e 42minuti d’auto, partendo dalla capitale. Il suo fascino ammalia da anni tanti turisti e visitatori, che appena mettono piede nel suo centro storico restano senza parole. Il motivo è che si tratta di un paese di pietra le cui origini affondano le radici in epoche lontane, risalenti a migliaia di anni fa.

Questo paese è stato messo a guardia dei confini che, in tempi remoti, dividevano la terra umbra da quella reatina. Oltre a essere visitato per la sua bellezza, il borgo della Roccia viene anche sfruttato dagli amanti del trekking, e non solo, per la sua posizione strategica. Il comune laziale in questione infatti si trova a due passi da tanti punti di interesse naturalistico. Partendo da qui è possibile raggiungere la strepitosa Cascata delle Marmore, il Terminillo, la valle della Leonessa e tante altre bellezze laziali. Scopri dove si trova e corri a far visita a questo posto speciale.

Dove si trova il bellissimo Paese di Pietra

Il Borgo della Roccia, come abbiamo anticipato, viene definito anche il Paese di Pietra. Si tratta di un paesino che ha visto le sue origini nel lontano medioevo. Questo Comune è un’autentica gemma incastonata dal lago Piediluco da un lato, e dal Monte Terminillo dall’altro. Il nome è Labro. Si trova in provincia di Rieti.

e ancora oggi qui è possibile trovare testimonianza delle arti artigiane che hanno reso il Paese ricco e rinomati nei secoli scorsi, come ad esempio l‘arte dell’arazzo. Labro merita una visita per la splendida Chiesa di Santa Maria Maggiore, risalente al 1300. Anche l’antico Convento francescano, del 1400, con la sua nota Chiesa della Madonna della Neve e lo straordinario castello Nobili Vitelleschi, eretto attorno al 1500 andrebbero visti almeno una volta nella vita.