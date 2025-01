Borgo delle GOLE, gli abitanti del Lazio ne ignoravano l’esistenza | Qui il medico non serve, la vista è mozzafiato tutto l’anno

Il borgo delle Gole è un vero gioiello: qui puoi camminare sulla via più importante costruita dagli antichi romani.

Nel cuore del Lazio c’è un piccolo borgo che merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Qui la natura da spettacolo: ecco dove andare per godere a pieno della bellezza dell’aria pulita, del verde delle colline e del cielo azzurro.

Se sei alla ricerca di una meta diversa dal solito, ti consigliamo un posto davvero molto speciale.

Un’escursione al comune di cui parliamo non è una semplice gita fuori porta ma un’esperienza indimenticabile, capace di lasciare ricordi indelebili.

Borgo delle Gole, il Comune laziale dove si può camminare sulla via più importante dell’antica Roma

Il Comune di cui parliamo affascina da sempre chiunque si trovi ad attraversare il suo centro. Si tratta di una piccola e splendida cittadina medioevale, che conserva intatto tutto lo splendore e la suggestione dei secoli andati. Qui storia e natura sembrano davvero essersi date appuntamento. Viene chiamato borgo delle Gole o anche borgo di Frà Diavolo.

Il posto in questione si trova tra le cime dei Monti Aurunci, una zona speciale del Lazio dove l’aria è incontaminata i paesaggi sono mozzafiato e i colori del cielo limpidi. Qui si è sviluppato il borgo delle Gole. Scopri come si chiama sulle mappe, quanto dista da Roma e come arrivarci.

Il paesino medioevale dove perdersi tra splendide chiese e doni della natura

Il motivo per cui viene detto borgo di Frà Diavolo è legato alla storia di un personaggio del passato, un brigante che visse qui a cavallo tra il 1700 e il 1800. Si tratta di Michele Arcangelo Pezza e in questo posto si può visitare anche il singolare Museo del Brigantaggio. La ragione per cui il comune di cui parliamo è stato soprannominato borgo delle Gole invece, è perché qui si trovano le straordinarie gole di Sant’Andrea, dove si sono combattute le più significative battaglie tra saraceni e romani.

Il nome del luogo è Itri, e qui c’è un tratto dell’antica Via Appia, riaperto proprio nell’aria delle Gole di Sant’Andrea, che conduce alla Valle di Sant’Andrea e che si può ripercorre per 3 km circa. Una passeggiata all’insegna della scoperta, della storia e della natura come questa è a dir poco imperdibile. Itri si trova molto più a sud rispetto a Roma e dista 143 km dalla capitale, dunque si può raggiungere in auto in poco meno di due ore e venti minuti.