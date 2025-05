Borseggi. Roma, 80enne ruba 11 orologi in 3 minuti

Immaginate un tranquillo ottantenne che passeggiava vicino alla meravigliosa Fontana di Trevi con le tasche piene, non di caramelle per i nipotini, ma di orologi e collane preziose rubate. Questa non è la trama di un film d’azione o di una serie televisiva. È la cronaca autentica di un furtivo colpo in pieno centro a Roma, architettato da un individuo che, a dispetto dell’età avanzata, ha dimostrato una vivacità audace e, per certi versi, sorprendente.

L’insaziabile ladro di gioielli

Trattasi di un napoletano di 80 anni che, nonostante l’età, non ha perso l’inclinazione a rubare. Delinquenti di ogni sorta ci sono ovunque, ma raramente si incontrano ladri giovani di spirito come lui. Ironia della sorte, la sua età avanzata potrebbe averlo aiutato nel suo impegno criminale, rendendolo meno sospetto agli occhi della comunità. Il suo punto forte? Il furto presso gli espositori dei negozi. Quest’uomo è in grado di farsi invisibile, appropriandosi di beni preziosi e facendoli cadere direttamente nelle sue tasche senza che nessuno se ne accorga.

Un errore imprevisto

Ma anche il ladro più esperto può commettere errori. Avendo questa volta forse troppa fiducia nelle sue abilità, il nostro protagonista ha commesso un errore piuttosto banale: si è fermato a consumare un drink in un bar a pochi passi dal negozio appena depredato. Questa pausa piacevole ma inopportuna l’ha tradito, portando alla sua cattura da parte dei carabinieri.

In flagranza di reato

I Carabinieri hanno arrestato l’anziano malfattore mentre si rinfrescava al bar, sorseggiando la sua bibita con la cannuccia. Tutto ciò è accaduto in una delle storiche vie di Roma, via della Panetteria, a pochi passi dalla tanto ammirata Fontana di Trevi e via del Tritone. Nonostante le molteplici detenzioni precedenti per reati simili, il nostro audace ottantenne aveva fatto nuovamente i bagagli per un’altra avventura criminale.

La sceneggiatura perfetta

La vicenda ha assunto un tono ancora più cinematografico quando l’uomo è entrato in un negozio come un comune cliente, si è mimetizzato tra i turisti e con una mossa fulminea ha afferrato undici orologi, nascondendoli in un baleno in una tasca. Tre minuti. Non di più, non di meno. Questo è il tempo impiegato dal nostro ladro per effettuare il colpo.

La fuga cinematografica

La sua fuga è stata un altro esempio della sua abilità e astuzia. Non ha accelerato il passo per non attirare l’attenzione. Anzi, si è comportato come un semplice turista, interpretando a perfezione il suo ruolo con notevole sangue freddo. Per lui, probabilmente, era solo un giorno qualunque.

La beffa finale

Ma il destino ha voluto beffarlo. Nel frattempo, il proprietario del negozio si era reso conto del furto e, rivendo le immagini della telecamera di sicurezza, aveva identificato l’anziano ladro. Ma l’inaspettato colpo di scena è arrivato quando i carabinieri, vedendo l’uomo indicato dal proprietario, hanno faticato a credere che quel tranquillo vecchietto potesse essere il responsabile del furto. Ma le sorprese non finiscono qui. I militari hanno anche scoperto che lo stesso individuo aveva all’attivo un lungo elenco di precedenti reati. Un ritratto complesso e affascinante emerge da questa cronaca, che ci ricorda, fra l’altro, che le apparenze possono essere ingannevoli.

