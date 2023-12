Box office, Paola Cortellesi a un passo dal primato stagionale

(Adnkronos) – 674.976 euro. È quanto manca a C’è ancora domani di Paola Cortellesi (27.281.224 euro) per superare Oppenheimer (27.956.200 euro) di Christopher Nolan e diventare il primo incasso della stagione (dal 31 agosto) e il secondo dell’anno dopo Barbie di Greta Gerwig (32.115.625 euro). Nel weekend 30 novembre – 3 dicembre, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it, l’opera prima della Cortellesi guida la Top10 degli incassi Cinetel con 2.124.376 euro, staccando Napoleon di Ridley Scott (1.822.572 euro per complessivi 5.533.839) e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (546.869 euro per 4.905.837 totali). Al quarto posto supera il milione (1.200.230 euro) con 478.729 euro nel fine settimana Cento domeniche di Antonio Albanese, e a completare la compagine italiana in Top10 sono anche, tutti al debutto in sala, Diabolik, chi sei? dei Manetti Bros., sesto con 332.456 euro; La guerra dei nonni, settimo con 305.584 euro; l’horror Home Education – Le regole del male, ottavo con 220.051 euro; Palazzina LAF, opera prima di Michele Riondino, nono con 179.086 euro e complessivi 198.051. Da registrare, fuori dai primi dieci, l’ottima tenuta de La chimera di Alice Rohrwacher, dodicesimo con 240mila euro complessivi. Il weekend 30 novembre-3 dicembre ha registrato 7.368.306 euro di box office per 1.029.003 presenze, ovvero -22% rispetto allo scorso fine settimana, mentre rispetto al 2022 si registra un +69%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

