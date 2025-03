Bracciano, al via un Percorso di Cittadinanza attiva per contrastare le emergenze: tutti i dettagli

Il Consiglio di Quartiere Bracciano Nuova e AVAB (Associazione Volontari Antincendio Bracciano) Odv Protezione Civile, con il patrocinio del Comune di Bracciano, lanciano un’importante iniziativa rivolta alla comunità locale: il Percorso di Cittadinanza attiva. Un progetto formativo gratuito, dedicato ai residenti maggiorenni, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare la cittadinanza sui principali rischi e sui comportamenti da adottare in caso di emergenze.

Percorso di Cittadinanza attiva, le informazioni

L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza della necessità di una cittadinanza preparata e consapevole nell’affrontare eventi critici come emergenze sismiche, incendi e calamità naturali dovute a condizioni meteo avverse. “La prevenzione e la formazione sono fondamentali per garantire la sicurezza collettiva,” ha dichiarato un rappresentante dell’AVAB.

Il percorso formativo sarà condotto direttamente da AVAB, con il supporto di esperti e formatori che collaborano regolarmente con l’associazione. Gli incontri si terranno presso il Centro Civico Comunale di Traversa Paolo Borsellino, 31, con il seguente calendario:

4 aprile 2025

11 aprile 2025

15 aprile 2025

L’orario previsto per tutte le date è dalle 20:30 alle 23:00.

Durante i tre appuntamenti, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i compiti e le attività principali della Protezione Civile, con un focus su come agire tempestivamente e correttamente nelle situazioni di pericolo. Verranno trattati temi cruciali come le misure preventive, l’allerta meteo e le procedure di evacuazione, in modo da garantire una risposta efficace in caso di necessità.

Il corso, completamente gratuito, sarà riservato ai residenti maggiorenni e, al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno seguito gli incontri.

Per informazioni e iscrizioni, gli interessati possono contattare direttamente l’AVAB o consultare i canali ufficiali del Comune di Bracciano.



