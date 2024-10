Bracciano. Carabinieri trovano escrementi di topi in un ristorante, cibi scaduti e non tracciati

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno intensificato i controlli sul territorio, portando alla luce diverse situazioni di illegalità. Il servizio, volto a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, ha coinvolto numerosi comuni nei dintorni di Roma, con particolare attenzione ai reati predatori, agli stupefacenti e alla sicurezza alimentare.

Nel corso delle operazioni, che hanno visto l’identificazione di oltre 100 persone e il controllo di 69 veicoli, sono stati presi provvedimenti rilevanti per garantire la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle attività commerciali.

Uno degli episodi più preoccupanti si è verificato in un ristorante della zona, dove i Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), con il supporto del personale dell’ASL RM4, hanno riscontrato gravi violazioni. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti escrementi di topi all’interno dei locali del ristorante, una chiara indicazione di scarse condizioni igieniche.

Oltre a ciò, i militari hanno trovato alimenti privi delle etichettature obbligatorie, rendendo impossibile tracciare la provenienza e garantire la sicurezza di ciò che veniva servito ai clienti. A seguito di queste violazioni, al titolare del ristorante è stata inflitta una multa di 4000 euro.

Sempre nell’ambito dei controlli alle attività commerciali, è stato sanzionato anche un rivenditore di ortofrutta. Qui, i Carabinieri hanno scoperto 11 kg di alimenti scaduti pronti per la vendita, un’ulteriore minaccia alla salute dei consumatori. La sanzione per il rivenditore ammonta a 5333 euro, e la licenza è stata sospesa in attesa di ulteriori accertamenti.

Questo genere di interventi evidenzia l’importanza dei controlli periodici sul rispetto delle norme sanitarie nei locali pubblici e nei punti di vendita al dettaglio. Garantire che il cibo destinato ai consumatori sia sicuro e rispettoso delle normative vigenti è una priorità per i Carabinieri e per le autorità sanitarie locali.

Oltre alle operazioni mirate alla sicurezza alimentare, il servizio di controllo del territorio ha portato anche ad altri interventi. A Morlupo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, accusato di estorsione per aver applicato tassi usurai ad un prestito di 100 euro, arrivando a richiedere la restituzione di 1200 euro. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A Riano, una donna sottoposta agli arresti domiciliari ha visto aggravarsi la propria posizione giudiziaria, con il trasferimento in carcere a seguito di un’ordinanza emessa dalle autorità competenti. Inoltre, tre persone sono state denunciate per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Infine, i controlli sulla circolazione stradale hanno portato all’elevazione di 33 sanzioni per violazioni del codice della strada, per un totale complessivo di 11.789 euro. Questi interventi, mirati a garantire la sicurezza sulle strade e a contrastare la criminalità diffusa, sono stati fondamentali per mantenere un alto livello di ordine pubblico nell’area.

È importante ricordare che tutte le persone coinvolte nelle indagini sono da considerarsi innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva, essendo i procedimenti ancora nella fase preliminare.

L’attività di controllo svolta dai Carabinieri di Bracciano, insieme alle altre forze dell’ordine e alle autorità sanitarie, sottolinea l’impegno costante per garantire la sicurezza del territorio, proteggere i cittadini e assicurare il rispetto delle leggi, soprattutto in ambiti delicati come quello alimentare e della salute pubblica.