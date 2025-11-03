Bracciano, la Polizia arresta un 46enne ricercato da otto anni per gravi reati: si nascondeva in un hotel sul lago

La fuga di un uomo ricercato da oltre otto anni è terminata nella notte in una stanza d’albergo a Bracciano. A mettere fine alla latitanza è stata la Polizia di Stato, che ha rintracciato e arrestato un cittadino rumeno di 46 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma.

“Alloggiati Web” Polizia

Decisiva, per individuarlo, è stata una segnalazione arrivata attraverso il portale “Alloggiati Web”, la piattaforma che consente alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale le presenze nelle strutture ricettive. Il nome dell’uomo, comparso tra le registrazioni notturne di un hotel della zona, ha attirato subito l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile di Roma, che hanno avviato le verifiche necessarie per confermare l’identità del soggetto.

Operazione notturna della Polizia: i “Falchi” fanno irruzione in albergo

Appurato che si trattava della persona ricercata, la squadra investigativa ha immediatamente pianificato l’intervento. A entrare in azione sono stati gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, specializzati nelle operazioni ad alto rischio.

L’operazione è scattata nel cuore della notte. Le pattuglie si sono portate rapidamente presso la struttura individuata, un albergo situato lungo via Circumlacuale, nei pressi del lago di Bracciano. Una volta ricevuto il via libera operativo, i poliziotti hanno fatto irruzione nella camera in cui il 46enne dormiva, cogliendolo di sorpresa e impedendogli qualunque possibilità di fuga.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe opposto resistenza all’arresto. Gli agenti, dopo avergli notificato l’ordine di carcerazione, lo hanno condotto presso gli uffici della Questura di Roma per le formalità di rito.

Condannato per reati gravi: sequestro di persona e sfruttamento minorile

L’arrestato era destinatario di una condanna definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per una serie di reati particolarmente gravi. Il provvedimento riguarda episodi di sequestro di persona, prostituzione minorile, violenza sessuale, minacce e rapina.

Si tratta di reati commessi diversi anni fa, per i quali l’uomo risultava latitante da tempo. Le indagini che portarono alla sua condanna avevano ricostruito un quadro complesso di violenze e sfruttamento, che lo aveva reso uno dei soggetti più attivamente ricercati nella zona di Roma e del litorale laziale.

Dopo l’arresto, il 46enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, dove dovrà scontare la pena residua.

Il ruolo del sistema “Alloggiati Web” nelle indagini

Fondamentale, in questa operazione, è stato il contributo del sistema informatico “Alloggiati Web”, strumento attraverso cui albergatori e gestori di strutture ricettive sono tenuti a comunicare in tempo reale alle forze di polizia le generalità degli ospiti.

Il portale, gestito dal Ministero dell’Interno, rappresenta oggi un supporto operativo di grande efficacia nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati. In questo caso, l’incrocio dei dati anagrafici con i registri dei soggetti ricercati ha permesso di individuare rapidamente la presenza del latitante e di attivare un intervento mirato e tempestivo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le indagini sulla rete di contatti e i possibili spostamenti

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la rete di contatti che avrebbe consentito al 46enne di sottrarsi alla cattura per così lungo tempo. Le verifiche riguardano anche i suoi ultimi spostamenti e la possibilità che, nel corso degli anni, abbia trovato rifugio in diverse località del Lazio e del Centro Italia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli inquirenti non escludono che l’uomo possa aver ricevuto aiuti logistici da connazionali o conoscenti, circostanza che sarà oggetto di ulteriori accertamenti. Le indagini mirano anche a chiarire se avesse intenzione di lasciare nuovamente il territorio nazionale, ipotesi ritenuta plausibile considerato il tentativo di mantenere un profilo basso durante la sua permanenza nell’hotel di Bracciano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Arresto eseguito nel rispetto delle garanzie di legge

L’intervento si è svolto senza incidenti e nel pieno rispetto delle procedure previste dal codice di procedura penale. Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, il 46enne è stato sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento e identificazione presso la Questura di Roma.

Come ricordano le autorità, per l’indagato vige il principio di innocenza fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna, in conformità con l’articolo 27 della Costituzione. L’arresto, eseguito in forza di un provvedimento già emesso dalla magistratura, ha chiuso una lunga fase di irreperibilità, consentendo all’uomo di essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della pena.

Un’operazione che conferma l’efficacia dei controlli sul territorio

L’arresto di Bracciano si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla criminalità condotte dalla Polizia di Stato sul territorio laziale. L’utilizzo combinato di strumenti digitali, come il portale “Alloggiati Web”, e la costante attività di controllo da parte delle squadre operative, dimostra l’efficacia di un approccio integrato che unisce tecnologia e presenza sul campo.

L’episodio conferma inoltre l’importanza della collaborazione tra le strutture ricettive e le forze di polizia, una sinergia che consente di intercettare persone ricercate e prevenire situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

Con la cattura del 46enne, la Polizia di Stato ha posto fine a una lunga latitanza, restituendo alla giustizia un soggetto condannato per reati gravi e riaffermando il ruolo centrale della vigilanza sul territorio nella tutela dei cittadini.