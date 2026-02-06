Bracciano, spari dalla finestra a Montebello: arrestato 60enne, in casa un arsenale per il tiro di precisione

Nelle ultime settimane a Bracciano (Rm), in zona Montebello, il rumore secco dei colpi e i segni lasciati su infissi, vetri e muri hanno trasformato la normalità in apprensione quotidiana. Diverse denunce, arrivate ai Carabinieri della Stazione di Bracciano, hanno raccontato di abitazioni danneggiate e di automobilisti che, lungo le strade del quartiere, avevano segnalato colpi diretti verso auto in corsa.

Un allarme costante, con cittadini preoccupati per la propria incolumità, che ha portato a un’operazione mirata culminata il 2 febbraio con l’arresto di un cittadino polacco, 60enne, incensurato, ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento.

Spari a Bracciano, l’allarme in Zona Montebello e le denunce dei residenti

Il quadro ricostruito dai militari nasce da segnalazioni ripetute: fori su persiane e finestre, vetri lesionati, muri colpiti. Parallelamente, più persone hanno riferito di veicoli raggiunti dai colpi, con il sospetto iniziale che si potesse trattare di un’arma ad aria compressa.

Anche un’ipotesi del genere, però, non riduce il rischio: quando una traiettoria attraversa spazi abitati, basta una variazione minima di angolo o distanza perché un gesto “di mira” diventi un pericolo reale.

Indagini dei Carabinieri a Bracciano: osservazione, perimetro e “cintura” sull’area

Per individuare con certezza la provenienza dei colpi, i Carabinieri hanno organizzato un servizio definito complesso, basato su osservazione e controllo del territorio. L'area è stata cinturata e le abitazioni compatibili con la traiettoria dei colpi sono state perimetrate, in modo da restringere progressivamente il campo.

Un lavoro paziente, fatto di attese, verifiche e comparazioni, con l'obiettivo di evitare errori e intervenire nel momento utile, quando l'attività di tiro fosse in corso e la fonte dei colpi risultasse individuabile senza ambiguità.

“Tiro al bersaglio” dalla finestra: il blitz del 2 febbraio e l’appartamento individuato

Il 2 febbraio, secondo quanto comunicato, mentre l’attività di tiro era in atto, i militari hanno fatto accesso a una palazzina con più abitazioni. Dopo avere escluso gli appartamenti già noti e valutato i possibili punti di provenienza, hanno individuato l’alloggio da cui venivano esplosi i colpi.

L’uomo presente in casa avrebbe mostrato iniziale riluttanza ad aprire; solo dopo ripetuti inviti ha consentito l’ingresso, permettendo l’avvio delle attività di perquisizione.

Armi e silenziatori sequestrati: sei fucili, ottiche costose e strumenti per la precisione

La perquisizione, riferiscono i Carabinieri, ha portato al rinvenimento di un vero e proprio arsenale e di un assetto predisposto per il tiro di precisione: un tavolo sistemato in cucina, indicato come punto da cui l’uomo sarebbe gravemente indiziato di avere sparato, e numerosi accessori.

In totale sono state sequestrate sei armi, insieme a silenziatori, centinaia di pallini di diverso calibro, sistemi per la ricarica automatica tramite bombole e compressori, oltre a ottiche costose per il tiro a distanza. Almeno tre delle armi, in attesa di accertamenti balistici, avrebbero una potenza indicata fra 40 e 50 joule, valore riportato come ben superiore al limite consentito per la detenzione legale.

Colpi oltre 150 metri: perché la potenza di fuoco aumentava il rischio per i cittadini

Un elemento, più di altri, restituisce la dimensione del pericolo: i bersagli individuati sarebbero risultati a oltre 150 metri dalla zona di sparo. Non si parla quindi di un raggio ridotto o di un’azione confinata; al contrario, la distanza suggerisce capacità di colpire con precisione su un ampio raggio, con conseguenze potenzialmente gravi per chiunque si trovasse lungo la linea di tiro o nelle immediate vicinanze.

In contesti residenziali, dove finestre, marciapiedi e carreggiate sono parte della stessa scena quotidiana, la probabilità di incidenti cresce in modo evidente.

Arresto e provvedimenti: carcere a Civitavecchia, poi domiciliari dopo la convalida

Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Civitavecchia. Dopo la successiva udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Restano ora centrali gli accertamenti tecnici, a partire dalle verifiche balistiche sulle armi sequestrate, per collegare in modo puntuale i reperti ai danneggiamenti denunciati e alle segnalazioni relative ai colpi diretti verso auto in movimento.

Reazioni e conseguenze: sicurezza percepita, controlli e attenzione sul territorio

L’operazione risponde a un bisogno concreto: fermare una condotta che, per modalità e durata, aveva inciso sulla vita delle persone della zona. Per i residenti, sapere che i colpi non erano casuali ma provenivano da un punto preciso cambia la percezione di quanto accaduto e riporta al centro la domanda di tutela.

Per le istituzioni, l’intervento dimostra quanto contino segnalazioni tempestive e lavoro di prossimità, soprattutto quando si tratta di episodi che possono degenerare in pochi istanti.

Come previsto, la comunicazione avviene nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva, e per garantire il diritto di cronaca.