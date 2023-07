Brozovic all’Al-Nassr, l’annuncio ufficiale: addio Inter

(Adnkronos) –

Ora è ufficiale: Marcelo Brozovic lascia l'Inter ed è un nuovo calciatore dell'Al Nassr, che verserà 18 milioni di euro per il cartellino e garantirà al giocatore un ricchissimo contratto triennale da oltre 30 milioni a stagione. Il trentenne centrocampista croato dice addio ai nerazzurri dopo aver collezionato 261 presenze e 25 gol. Non è stato semplice arrivare a una conclusione nella trattativa che ha portato il croato a trasferirsi in Arabia Saudita. L'Al-Nassr, infatti, dopo aver trovato l'accordo economico con l'Inter sulla base di 23 milioni di euro, ha iniziato le negoziazioni con il giocatore. Il centrocampista ha dato il suo ok al contratto triennale proposto, grazie al quale guadagnerà 100 milioni di euro netti nel triennio. Dopo aver raggiunto l'accordo del calciatore, il club saudita ha deciso di abbassare l'offerta all'Inter a 15 milioni, cosa che ha fatto irrigidire molto i nerazzurri. Dopo un successivo rilancio a 17 milioni il dialogo tra le parti si è aperto nuovamente, per poi arrivare all'accordo definitivo di 18 milioni di euro.

