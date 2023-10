Bruno Vespa positivo al Covid, conduce Porta a porta da casa

(Adnkronos) – Bruno Vespa positivo al Covid. Il giornalista ha così condotto il programma Porta a Porta in collegamento da casa. "Devo scusarmi con voi per questo collegamento ma dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo naturalmente stare lontano da voi", ha detto poco dopo aver presentato gli ospiti della serata. Vespa ha condotto nella stessa modalità anche 'Cinque minuti'. Giunto alla venticinquesima edizione, con tre puntate settimanali (martedì, mercoledì e giovedì), il programma di Bruno Vespa offre al pubblico si occupa di politica, così come dei grandi fatti di cronaca e delle mutazioni della società. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

