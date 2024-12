Bufera pazzesca al GF: “Rubavo nei supermercati” | La gieffina rivela i suoi FURTI prima del reality, pubblico senza parole

In un periodo in cui gli ascolti sono in caduta libera una clamorosa rivelazione scuote il Grande Fratello. Pubblico e spettatori spiazzati

I dati di ascolto non migliorano. Questa edizione del Grande Fratello si sta rivelando come la più deludente nella storia del reality. Nonostante Alfonso Signorini ce la stia mettendo tutta per restituirgli un po’ d’interesse, le vicende della Casa più spiata d’Italia attraggono meno del solito.

La voce circolata nei giorni scorsi in merito a una possibile chiusura dello storico reality non hanno trovato conferma, ma è chiaro come il programma sia sotto stretta osservazione da parte dei vertici di Mediaset.

Nel frattempo continuano a dipanarsi le vicende e i rapporti tra i coinquilini all’interno del bunker e nelle ultime ore a scuotere pubblico e telespettatori hanno pensato le rivelazioni di una concorrente che ha svelato dei pesanti retroscena sul suo passato.

“Scavallavo i caselli della metro, rubavo nei supermercati, ho dormito per terra in una casa perché non avevo il letto“. Parole e frasi a dir poco sconvolgenti che hanno colto di sorpresa tutti e fatto il pieno di commenti sui social.

Grande Fratello, ora è il caos assoluto: il pubblico è spiazzato

Prima di diventare una stella della televisione e un personaggio celebre per i suoi trascorsi in programmi di grande successo, questa bella e bravissima ballerina ha attraversato un periodo della sua vita assai turbolento.

Poi la svolta, grazie alla partecipazione ad ‘Amici‘ di Maria De Filippi e soprattutto l’investitura nel ruolo di Velina a ‘Striscia la Notizia‘. Ed è proprio nei quattro anni di partecipazione consecutiva al tg satirico ideato da Antonio Ricci che la sua è diventata una figura popolare e apprezzata dal pubblico.

Grande Fratello, nessuno lo sospettava: invece è proprio lei

L’autrice di questa sconvolgente confessione è dunque Shaila Gatta di cui continua a tenere banco il rapporto, entrato ufficialmente in crisi, con Lorenzo Spolverato. Dell’ex Velina ha fatto e continua a far discutere l’irruzione della madre all’interno della Casa, protagonista di un intervento piuttosto duro e deciso che ha innescato una valanga di polemiche.

Nel momento in cui ha svelato questo retroscena sul suo passato Shaila non ha potuto trattenere le lacrime. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha tentato di consolarla: “Vorrei darti un abbraccio. Non hai niente di cui ti debba vergognare”.