Busta paga 2025, notizia atroce per milioni di italiani | Mai stati così poveri

Un colpo basso che nessuno si sarebbe aspettato: la busta paga scende di nuovo

La vita di tutti i giorni ha un prezzo incredibile e questa è purtroppo una realtà con la quale gli italiani devono fare i conti. A partire dalla pandemia, ma in realtà anche prima, molti beni di prima necessità sono schizzati alle stelle per quanto riguarda il costo ma, dall’altro lato, gli stipendi sono sempre uguali a sé stessi.

In un panorama del genere, molti cittadini sono alla disperata ricerca di qualcosa di nuovo, che gli permetta di guadagnare di più oppure, dall’altro lato, di spendere di meno: c’è chi ad esempio si trasferisce in montagna o in campagna, riducendo quindi le spese per l’affitto o per il mutuo che, si sa, in città sono più alte.

Oggi, però, non abbiamo alcuna buona notizia per chi spera in un adeguamento delle buste paga. Anche nel 2025, infatti, non cresceranno ed anzi diminuiranno: ecco qual è il motivo.

Addio aumenti, cosa succederà agli stipendi nel 2025

Nonostante siamo nel pieno dell’estate, il governo sta già lavorando a ciò che sarà il 2025 e, nello specifico, entro fine anno andrà approvata la nuova legge di bilancio, che dovrà essere portata in Parlamento entro il 20 ottobre. Inoltre, entro il 20 settembre il governo dovrà presentare il piano per il risanamento dei conti pubblici alla Commissione europea, per cui il tema dei tagli e dei bonus è proprio caldo. Tutti i bonus che hanno comportato l’aumento della busta paga per molti italiani sono validi solo fino al 2024: per l’anno prossimo, quindi, non si sa ancora niente e, soprattutto, non si sa se il governo avrà i soldi necessari a rinnovarli.

Nello specifico, ci riferiamo al bonus madri lavoratrici con due figli, alla riduzione delle aliquote Irpef e al taglio del cuneo fiscale. Secondo la Banca d’Italia, queste manovre hanno comportato per le famiglie italiane un aumento del reddito disponibile dell’1,5%, ma l’anno prossimo potrebbe sparire tutto.

Come guadagnare qualcosa di più

Per riuscire a portare a casa qualcosa in più, si potrebbe parlare direttamente con il proprio titolare per chiedergli se fosse possibile pensare ad un aumento, per esempio: molte volte, infatti, i primi a non credere in sé stessi sono i dipendenti.

Parlando chiaramente delle proprie necessità, infatti, è probabile che i capi capiscano e, se ne hanno la capacità, vengano incontro alle difficoltà personali.