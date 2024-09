Busta paga più gonfia, dal 2025 cambia tutto: 700€ di bonus direttamente sul tuo conto | Controlla subito se ti spetta

Finalmente una bella notizia per tanti lavoratori italiani: il ricco bonus del Governo è in arrivo.

Scopri subito quando sarà accreditato, come fare per ottenere l’indennità, a chi spetta e a chi no.

La retribuzione sarà molto più generosa per i titolari del bonus dello Stato italiano: ben settecento euro aggiuntivi in busta paga.

Ecco di che bonus si tratta e quando arriva lo stipendio maggiorato per i cittadini che hanno diritto all’agevolazione fiscale prevista dalla prossima Legge di Bilancio.

Bonus, la nuova agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2025

Con la nuova riforma fiscale lo Stato ha pensato concretamente all’introduzione di tante novità, alcune delle quali faranno sicuramente piacere ai lavoratori italiani, e in particolar modo a coloro che hanno i requisiti sufficienti per fare richiesta dei tanti Bonus messi a disposizione da parte del Governo. Alcune misure saranno erogate in forma di indennità, mentre altre invece rappresenteranno degli importanti sgravi fiscali.

Grazie alla Legge di Bilancio 2025 infatti, lo Stato introdurrà un nuovo taglio delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero l’Irpef, che si andrà ad aggiungere a quello già previsto per quest’anno. La prossima detrazione a quanto pare potrebbe essere di circa 440 euro e si andrà ad aggiungere a quello già prevista nell’anno in corso, pari a 260 euro, per un totale di 700 euro all’anno. Cerchiamo di capire dunque a chi saranno destinati questi sgravi fiscali e chi sarà titolare e del nuovo Bonus.

A chi saranno destinati gli sgravi fiscali fino a 700 euro

Attualmente l’Irpef viene calcolata in base a tre scaglioni di reddito, con le seguenti aliquote: 23% per i contribuenti con un reddito fino a 28.000 euro all’anno, 35% per chi ha un reddito compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro all’anno, e 43% sopra per i lavoratori con un reddito superiore a 50.000 euro annui.

La prima fascia però potrebbe essere accorpata con la seconda, motivo cui per i lavoratori che guadagnano fino a 50.000 euro all’anno ci sarà un risparmio di ben 20 euro al mese, per un totale di 260 euro l’anno, grazie al taglio del 2% dell’aliquota fiscale. È molto probabile che nel 2025 ci sarà un ulteriore taglio dell’Irpef, pari al 2% per chi guadagna tra i 28.000 euro e i 50.000 euro all’anno, tale sgravio si concretizzerà in un ulteriore risparmio che andrà da 40 euro all’anno per chi guadagna fino 30.000 euro, e toccherà i 440 euro per chi guadagna fino a 50.000 euro all’anno. Infine, chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, ma fino a 60.000, potrebbe godere di una detrazione fiscale fino 18.700 euro.