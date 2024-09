Cacio e pepe, ecco perché a Roma la fanno così buona | Il segreto sta tutto qui: adesso non puoi più sbagliare

Se vuoi gustare una cacio e pepe dal sapore intenso e autentico, devi assolutamente imparare questo segreto.

Si tratta di un trucco rubato agli chef delle trattorie romane più antiche e il risultato è ineguagliabile: ecco che cos’è che fa la differenza in questo piatto irresistibile.

La cacio e pepe è solo una e per ottenere una consistenza cremosa e densa, avvolgente come quella dei migliori ristoranti della capitale, non si può di certo dimenticare il passaggio fondamentale, è il più importante della ricetta.

Se scopri il segreto potrai finalmente portare in tavola, e assaporare assieme a tuoi ospiti, tutto il gusto rotondo e deciso della cacio e pepe romana.

Cacio e pepe, il segreto per renderla perfetta

La pasta cacio e pepe è un primo piatto tipico della tradizione romana, che è nato come pietanza povera tra le strade dell’antico centro di Roma ed è diventato poi un punto di riferimento della tradizione gastronomica italiana. Frotte di turisti arrivano da tutto il mondo per sedersi ai tavoli delle trattorie di Trastevere e gustare una vera cacio e pepe. Questa prelibatezza prevede l’utilizzo di pochi ingredienti di grande qualità, che sono degli spaghetti spessi, o meglio ancora i tonnarelli, il cacio, ovvero il pecorino romano Dop, l’olio extravergine d’olive e abbondante pepe nero macinato fresco.

Dopo aver lessato la pasta, occorre mantecarla con il cacio, l’olio e poi aggiungere un’abbondante spolverata di pepe ma per cucinare una pasta cacio e pepe, nel pieno rispetto della tradizione, è indispensabile però una fare un passaggio particolare, da compiere durante il procedimento di preparazione. Si tratta di un gesto che non si può assolutamente assolutamente dimenticare. Scopri qual è se vuoi portare in tavola tutto il gusto deciso e avvolgente della vera cacio e pepe romana.

Come preparare il primo piatto più amato della tradizione gastronomica romana

La cacio e pepe sembra un primo piatto semplice da realizzare, perché non prevede la preparazione di un vero e proprio sugo per condire la pasta. In verità non è così. La pasta va innanzi tutto scolata al dente e poi mantecata con il pecorino e il pepe, ma per questo è un formaggio a pasta dura che, una volta sciolto a contatto con il calore, crea grumi più o meno spessi.

Per evitare questo problema è indispensabile formare una crema, unendo al pecorino romano dopo dell’acqua tiepida e rispettando esattamente la proporzione del 50 e 50. L’ideale è utilizzare l’acqua di cottura della pasta, in una quantità pari a quella del cacio, e unire i due ingredienti in una ciotola. Poi basterà mescolare per ottenere una salsa dalla consistenza cremosa, a prova di tradizione.