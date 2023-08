(Adnkronos) – Il cadavere di una donna ancora non identificata è stato trovato nel bagagliaio di un'auto, parcheggiata in un'area condominiale in Via San Massimo dai carabinieri della compagnia di Sorrento, in provincia di Napoli. Indagini in corso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata