Caffè Esselunga, ti sei mai chiesto chi lo produce? La scoperta ti lascia a bocca aperta: lo sapevano solo in pochi

Il caffè Esselunga viene prodotto qui: non l’avreste mai detto

Sono molti gli italiani che di mattina senza un caffè non riescono a far iniziare la giornata. Se all’estero, infatti, questa bevanda viene servita in modo diverso e a volte non è neanche presente sul tavolo della colazione, qui non se ne può fare a meno: corto, lungo o macchiato, il caffè non può mancare in una casa.

I più appassionati, scelgono di acquistare un’apposita macchina del caffè per berselo a casa così come se fossero al bar. Oggi si può scegliere tra quelle che macinano il caffè in chicchi o quelle che funzionano con le cialde o le capsule, a seconda delle proprie preferenze.

Altri, invece, non rinunciano alla vecchia e cara moka, che ogni mattina emana un profumo che riempie tutta la casa e che risveglia i più dormiglioni con un suono inconfondibile e rassicurante. Se anche voi siete di questa scuola di pensiero e il vostro caffè macinato lo acquistate a Esselunga, scoprite subito dove questo viene prodotto.

Caffè Esselunga, ecco dove lo producono

Sono molti gli italiani che si riforniscono settimanalmente da Esselunga. Il punto vendita, diffuso in tutt’Italia ma soprattutto in Lombardia, offre un ampio ventaglio di marchi ai propri clienti e, di conseguenza, vanta un’ampia scelta di prodotti e di prezzi. Nella spesa settimanale, un prodotto che non può mai mancare per un italiano che si rispetti è il caffè macinato, pronto quindi per essere inserito nella moka e per favorire il risveglio quotidiano. Esselunga offre un’ampia varietà di caffè macinati e, a seconda delle proprie preferenze e del prezzo che si è disposti a spendere, si può scegliere tra molti produttori.

Il caffè espresso Bar Esselunga, per esempio, è prodotto da Caffè Do Brasil che fa parte di Kimbo, mentre il caffè Pueblo 100% arabica Esselunga è prodotto da Pellini, così come quello Biologico e quello gusto classico. Caffè Vergnano, invece, produce il caffè Esselunga top 100% arabica e il caffè Esselunga in cialde.

Non solo caffè

A Esselunga, però, non si trova solo il caffè tradizionale ma anche quello per il caffè d’orzo. L’orzo per moka Esselunga viene prodotto da Crastan mentre l’orzo perlato Esselunga Bio è prodotto da Pedon s.p.a.

Insomma, la scelta è ampia e ognuno può trovare ciò che fa più al caso suo, da Esselunga: alla prossima spesa, saprete scegliere con più consapevolezza cosa mettere nel carrello!