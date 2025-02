Caffè, ora puoi rinunciare a quello del bar | Solo qui ne trovi uno che costa una miseria ma è la fine del mondo

Puoi finalmente gustarti un caffè buonissimo e pagarlo davvero pochissimo. Ecco dove puoi trovarlo e tutti i dettagli

Il caffè è per gli italiani un rito che non può mancare, gustato dopo pranzo o durante una pausa lavorativa, è sempre un momento di piacere.

Nel nostro Paese il consumo di questa bevanda non è semplicemente una routine ma è legata ad una tradizione amata e radicata in ogni regione, da nord a sud.

La cultura italiana del caffè infatti, è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la sua ricca storia, i sapori distintivi e la vasta gamma di tipologie.

I bar solitamente offrono un’ampia varietà di caffè a seconda dei gusti e delle preferenze, ma sono ancora in tanti a preferire la classica moka in grado di fare un’ottimo caffè tra le mura di casa. Tuttavia, è possibile trovarne uno, davvero eccezionale, in un luogo che in pochi conoscono.

Un caffè buonissimo low cost: ecco dove trovarlo

Negli ultimi anni molto diffuse sono anche le macchinette del caffè che grazie alle loro capsule e cialde offrono una buona alternativa a chi desidera preparare il caffè in modo semplice e veloce senza rinunciare alla qualità. In linea generale però, gli italiani quando si parla di caffè non badano a spese, preferendo miscele prodotte d’aziende che hanno un loro background storico e che garantiscono una qualità elevata. Questi brand hanno un ruolo consolidato sul mercato ed è per questo che il loro costo non è sempre così contenuto.

Quello che però non tutti sanno, è che si può evitare di spendere il doppio per il caffè acquistando miscele che sono low cost, ma sempre di qualità perché prodotte da grandi aziende. Tra i caffè quotati, ma che vengono venduti a prezzi più bassi ci sono quelli a marchio supermercato: come Carrefour o Esselunga e Conad. Quest’ultimo infatti vende un caffè prodotto dalla regina delle torrefazioni made in Italy. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo paragrafo.

A produrlo è un’azienda molto famosa

E’ ormai risaputo come dietro ai prodotti di vari discount e marchi ci siano grandi marchi. Si tratta di brand che producono alimenti ad un costo minore ma con lo stesso livello di qualità. Ciò è quello che avviene per il caffè Conad, dove dietro la sua produzione e commercializzazione troviamo proprio una delle torrefazioni italiane di maggiore successo.

Parliamo di un’azienda molto nota in Italia e all’estero. Come riporta il sabato.com, Il caffè Conad Gusto e Aroma infatti, è prodotto niente meno che da Lavazza. Il suo prezzo è inferiore, rispetto ad altri presenti sul mercato della stessa azienda, ma la stessa qualità è garantita dalla famosa torrefazione. Ricordiamo che Lavazza è uno dei marchi da anni leader nella produzione del caffè. I clienti Conad quindi, possono contare sulla qualità del caffè venduto nei vari punti vendita senza spendere cifre eccessive.