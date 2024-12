Caffè, se lo continui a bere in questo modo finirai in OSPEDALE | Purtroppo è tutto vero, smetti di fare questo errore e alla svelta

Elimina questa cattiva abitudine quando bevi il caffè, se non vuoi correre rischi: è davvero molto pericolosa.

Ogni giorno al mondo vengono consumate milioni di tazze di caffè ma parecchi di coloro che sono abituati a berlo, purtroppo commettono un errore gravissimo.

La maggior parte degli estimatori della bevanda più popolare del pianeta fa uno sbaglio che può costargli caro e di cui non è al corrente.

Non fare lo stesso errore. Non devi per forza rinunciare al caffè ma prova a rivedere le tue abitudini di consumo: ecco qual è il gesto che dovresti evitare.

Non bere più il caffè così se non vuoi compromettere la tua salute. Non hai idea delle controindicazioni.

Caffè, lo sbaglio comunissimo e dannoso

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo e anche una delle più amate in tutto il pianeta. In alcuni Paesi si beve lungo e in tazza grande, all’americana. In altre nazioni invece, come in Italia, si beve espresso, corto. Ci sono tante altre varianti di caffè però su una cosa sono tutti d’accordo: è una bevanda irresistibile. L’aroma, il profumo che sprigiona una tazza di caffè caldo è un piacere a cui difficilmente si riesce a rinunciare. In effetti il caffè può servire anche come energizzante naturale ma non bisogna abusarne, perché presenta alcune controindicazioni.

Consumare troppo caffè infatti, può far aumentare la pressione sanguigna, provocare tachicardia, battito accelerato, insonnia, ma soprattutto occorre evitare un errore comunissimo nel consumo di caffè. Scopriamo di che cosa si tratta.

L’errore da evitare nel consumo della bevanda più popolare del mondo

Come si legge anche sulla pagina Instagram della farmacista Aurelia Cerasino, non bisognerebbe mai bere caffè a stomaco vuoto. La maggior parte dei consumatori di caffè non rinuncerebbe al piacere di un buon caffè al risveglio. In altre parole, mandare giù una tazza di caffè fumante è il primo gesto che compie al mattino Quello però è il momento sbagliato.

Bere caffè senza aver mangiato nulla infatti, può contribuire ad aumentare la sensazione di bruciore di stomaco e peggiora anche il reflusso gastrico, perché l’acido cloridrico, che viene rilasciato ingerendo caffè a stomaco vuoto, va ad agire direttamente sulla mucosa dello stomaco. Dunque chi soffre di acidità di stomaco e di altre patologie a carico del tratto gastro intestinale, dovrebbe limitarne in il consumo. In ogni caso, è preferibile prenderlo sempre a stomaco pieno, magari dopo aver fatto la prima colazione.