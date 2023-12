Cagliari, accoltellato davanti scuola da 14enne: ragazzo gravissimo

(Adnkronos) –

Un 15enne è in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un altro ragazzino davanti all'istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. A ferirlo gravemente sarebbe stato un 14enne che è stato fermato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto verso le 14. I militari sono intervenuti vicino alla scuola superiore dove era stato segnalato un accoltellamento tra giovani. Sul posto hanno trovato il 15enne ferito gravemente, che è stato trasportato in pericolo di vita con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, e hanno fermato il 14enne che lo avrebbe colpito al petto con un coltello da cucina. "Quanto accaduto oggi all'uscita dell'istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane studente durante una lite, desta grande preoccupazione", dice il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. "Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell'evento. Questo ennesimo fatto di violenza evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole. Auspico che quanto prima il Parlamento approvi il disegno di legge sul voto in condotta e le misure riparative", aggiunge.

