Cagliari-Frosinone 4-3, Pavoletti firma rimonta super: prima vittoria per Ranieri

Il Cagliari batte 4-3 il Frosinone con una rimonta clamorosa nel match in calendario per la decima giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari, avanti 3-0 dopo 49', vengono raggiunti e superati dai sardi che nella ripresa – in poco più di 20 minuti – rimontano fino al sorpasso al fotofinish. Il Frosinone rimane a 12 punti, il Cagliari centra la prima vittoria nel torneo sale a quota 5 e lascia l'ultimo posto in classifica. Il match si accende con la doppietta di Soulè che sblocca il risultato al 23' con un sinistro ravvicinato e raddoppia al 38' con una perla da fuori. Il Frosinone gioca sul velluto e cala il tris al 49'. Altro errore del Cagliari, gli ospiti affondano e Brescianini fa centro con un rasoterra chirurgico: 0-3. La formazione di Ranieri si rianima al 72' con Oristanio, che dialoga con Pavoletti e insacca con un sinistro a giro: 1-3. Nel giro di 4 minuti il Cagliari torna totalmente in partita. Makoumbou sfrutta la leggerezza del Frosinone in fase di disimpegno, entra in area e non sbaglia: 2-3. Nel recupero, la rimonta si concretizza fino all'incredibile sorpasso. Al 94' Pavoletti decolla e con un perfetto colpo di testa firma il 3-3. Il pubblico di casa è in delirio, ma il meglio deve ancora arrivare. Makoumbou al 96' butta l'ultimo pallone in mezzo: Pavoletti ci mette il piede, 4-3. L'attaccante completa la sua partita surreale con il salvataggio sulla linea al 99', negando il pareggio in extremis al Frosinone. Il Cagliari conquista la prima, incredibile vittoria in campionato.

