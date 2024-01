Cagliari, travolto sulle strisce pedonali: morto a 15 anni

(Adnkronos) – Tragedia stamattina a Cagliari, dove un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Peretti, a pochi passi dall'ospedale Brotzu e da alcune scuole, che riaprivano proprio oggi dopo le vacanze di Natale. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, che stava per compiere 16 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito da una Fiat Punto. L'auto pare che non stesse andando veloce, ma l'impatto è stato fatale per il giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale di Cagliari, che si sta occupando anche delle conseguenze sul traffico. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

