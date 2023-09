Caivano, nuova operazione nel Parco Verde: in campo 400 agenti

(Adnkronos) – Nuova operazione "ad alto impatto" oggi nel Parco Verde di Caivano, a Napoli, e nelle località limitrofe. In campo, dall'alba, oltre 400 agenti.

Sul posto operatori di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza impegnati in un servizio strutturato e continuativo che vede impegnati anche reparti specializzati come la Polizia scientifica, le Unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofili antidroga e per la ricerca di armi dei Carabinieri, le Unità Cinofile antidroga e antiterrorismo della Guardia di Finanza, i Reparti del Gruppo di Castello di Cisterna, le Sio del Reggimento Campania, le Api del Gruppo di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore nonché i reparti Atpi del Gruppo Pronto impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e di Torre Annunziata della Guardia di Finanza. L'intera attività viene controllata dall'alto da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato e da un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza.

