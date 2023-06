Calabresi: “Carrello spesa dovrebbe essere tema più attenzionato”

(Adnkronos) – “Credo che ci siano dei temi importanti che non fanno parte del dibattito pubblico quotidiano e che dovrebbero invece essere maggiormente attenzionati e dibattuti dalla politica e dai media. Tra questi temi c’è sicuramente quello del carrello della spesa, dell’impoverimento delle famiglie, del fatto che ormai la qualità è considerata troppo cara e dell’accessibilità alimentare”. Così il giornalista Mario Calabresi, tra gli speaker del talk di Coop ‘Quale futuro per il cibo’, che ha promosso il dibattito sui temi che orbitano attorno all’accessibilità al cibo e alla sostenibilità della sua produzione. Svoltosi all’interno dell’Assemblea generale ordinaria dei delegati di Coop Lombardia, che ha approvato il bilancio 2022, il talk ha visto la partecipazione anche della neoeletta presidente di Coop Italia Maria Latini e dell’economista e docente all’università di Roma Tor Vergata Leonardo Becchetti. “Ritengo quindi che, ove non arrivano gli altri, le aziende, la grande distribuzione e i negozi possano avere un ruolo importante nella comunicazione con i cittadini – ha aggiunto Calabresi – Le imprese possono raccontare quali sono realmente i problemi, spiegando cosa si può fare di diverso e cercando di costruire un’alleanza con i cittadini e quindi con i consumatori. Se da questa alleanza nasceranno cose virtuose, la politica non potrà che seguire l’esempio”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

