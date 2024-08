Calcare bye bye, la soluzione a costo zero ce l’avevi sotto al naso | Spruzzaci questo e il gioco è fatto

Uno dei problemi con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto in cucina e in bagno, è la formazione del calcare. Ma c’è un rimedio super

È uno dei ‘nemici’ più ostici e ostinati con i quali spesso dobbiamo fare i conti nella pulizia della nostra casa. Parliamo dell’odiatissimo e insidioso calcare che ci fa a dir poco disperare nel momento stesso in cui ne scopriamo la sgradevole presenza.

Com’è noto il calcare si forma spesso e volentieri all’interno dei principali elettrodomestici, lavatrice e lavastoviglie in primis, sui rubinetti, sul soffione della doccia e all’interno del water.

La rimozione delle incrostazioni prodottesi a causa del calcare è uno dei compiti più importanti da assolvere durante la pulizia del nostro appartamento. Ovviamente sono bagno e cucina gli ambienti da curare con particolare attenzione: è lì che si deve intervenire con decisione e grande efficacia.

Per ciò che riguarda i rimedi da utilizzare, esistono senz’altro quelli chimici che troviamo tranquillamente in tutti i negozi di casalinghi. Ma ve ne sono altri, senz’altro più economici e altrettanto efficaci, a cui possiamo rivolgerci. Si tratta dei cosiddetti ‘rimedi della nonna’.

Calcare addio, d’ora in poi bagno e cucina splenderanno: ecco come

Non ce ne rendiamo conto, ma molto spesso abbiamo già in casa la soluzione a tanti problemi, anche e soprattutto legati alla pulizia degli ambienti. La rimozione del calcare non fa eccezione, anzi: per toglierlo di mezzo esistono svariate opzioni, tutte semplici e naturali.

Tra questi il classico bicarbonato di sodio e il limone, che spesso si applicano insieme in un mix vincente. Il primo va sciolto insieme a un po’ d’acqua e passato sulle superfici aggredite dal calcare, il secondo si taglia a metà e si strofina sulle incrostazioni.

Calcare addio, il prodotto più efficace è questo: non l’avresti mai detto

Il rimedio della nonna per eccellenza però è un altro: trattasi del classico aceto bianco che fa bella mostra di sé nella credenza della nostra cucina. Dopo averlo diluito con con un po’ d’acqua si applica la miscela così ottenuta con una spugna sulle incrostazioni.

Per il calcare più coriaceo è opportuno lasciare in acqua e aceto per tutta la notte le parti da pulire. Dopo aver eliminato il calcare si asciuga tutto con un panno pulito. Per ciò che riguarda gli elettrodomestici invece si può realizzare un lavaggio a vuoto mettendo nel cestello una vaschetta di aceto diluito. Il risultato è garantito.