Il Valmontone vince anche sul prestigioso campo “Manlio Scopigno” di Rieti con una rete realizzata nel primo tempo da Fabrizio Roberti. E’ la settima vittoria consecutiva della squadra allenata dal 26 novembre 2024 da Guglielmo Stendardo, ex calciatore della Lazio e della Juventus. Un risultato che consolida il primato del Girone A del campionato di Eccellenza, con 11 punti di distacco dalla inseguitrice, la compagine del Maccarese, che oggi ha vinto in casa contro il Ladispoli, penultima in classifica. Il Valmontone 1921 sta viaggiando a un ritmo incredibile in un campionato alquanto impegnativo, da assoluta protagonista. Guglielmo Stendardo, tecnico del Valmontone

Dopo un buon primo tempo, caratterizzato da un’ottima gestione della gara e dalla rete di Fabrizio Roberti, la squadra di Stendardo nella ripresa ha sofferto e lottato fino alla fine difendendosi con le unghie. Tre punti guadagnati che allontanano ulteriormente il Valmontone dalle inseguitrici. Al termine dell’incontro il calciatore Fabio Sossai, di ruolo difensore, ha commentato la vittoria odierna e il momento assolutamente favorevole alla squadra rappresentante la città di Valmontone.

“Sapevamo di affrontare una squadra preparata, in un campo diffcile – ha dichiarato il difensore giallorosso – ma abbiamo giocato un’ottima partita, da grande squadra, grande gruppo; è stata una gara sofferta, ma sono queste le partite che ci portano all’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno. Siamo molto soddisfatti – prosegue Sossai – i risultati arrivano, si è alzato il ritmo, c’è stato un cambio di passo, di intensità, ora dobbiamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, e non mollare, continuare partita dopo partita come abbiamo fatto finora.

Con il gruppo, con lo staff, con la forza di tutti i ragazzi stiamo dimostrando quello che di straordinario stiamo facendo. Mancano 8 partite alla fine del campionato, sarà importante mantenere l’attenzione che abbiamo tenuto in tutti questi incontri e vedere dove possiamo arrivare”, conclude il difensore del Valmontone Fabio Sossai.

