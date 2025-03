La 28esima giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, ha visto la capolista Valmontone uscire vittoriosa dallo stadio Andrea Caslini di Colleferro, vincendo il derby della Casilina per 3 a 1. Daniel Rossi (doppietta) e Matteo Bertoldi sono stati i marcatori del Valmontone, mentre la rete del Colleferro è stata realizzata da Tomas Vestenicky. I giallorossi di Mister Stendardo consolidano il primato in classifica allungando sulle dirette inseguitrici: Valmontone (65), Maccarese (54), Civitavecchia (52), e Aranova (49). Colleferro-Valmontone 1-3

Nel post partita Matteo Bertoldi, attaccante del Valmontone, ha commentato la gara: “Sono contento per il gol, lo aspettavo da tanto, me lo meritavo – esordisce il calciatore – e sono molto felice per la vittoria, tre punti fondamentali che ci portano a +11 dalla seconda, un bel passo. La chiave di questa vittoria è stata la voglia di vincere, di lottare su tutti i palloni, l’abbiamo preparata bene. E’ una vittoria che vale molto, ora mancano sei partite e proveremo a chiudere il prima possibile”, conclude Matteo Bertoldi, autore di una rete nel derby odierno.

Autore delle foto: Roberto Benedetti

© Riproduzione riservata