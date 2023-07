Calcio mondiale femminile, Giappone travolge Spagna 4-0 e chiude primo nel girone

(Adnkronos) – Netto successo del Giappone sulla Spagna per 4-0, in una gara valida per la terza giornata del Gruppo C ai Mondiali femminili di calcio in Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche grazie a questo successo chiudono in testa il girone a punteggio pieno. Le reti nel primo tempo di Miyazawa al 12', Ueki al 29' e ancora Miyazawa al 40', poi nella ripresa Tanaka all'83'. Nell'altra partite del girone, ininfluente per la classifica, lo Zambia si è imposto sul Costa Rica per 3-1. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata