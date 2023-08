Calciomercato 2023, acquisti, cessioni e trattative di tutte le squadre di Serie A

(Adnkronos) – Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra. ATALANTA. ACQUISTI: Scamacca (a, West Ham); Touré (a, Almeria); De Ketelaere (c, Milan); Kolasinac (d, Olympique Marsiglia) f.c.; Bakker (d, Bayer Leverkusen); Adopo (c, Torino) f.c.; Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.; Zortea (d, Sassuolo) f.p.; Miranchuk (c, Torino) f.p.; Cambiaghi (a, Empoli) f.p.; Masi (d, Triestina). CESSIONI: Demiral (d, Al-Ahli); Latte Lath (a, Middlesbrough); Maehle (d, Wolfsburg); Hojlund (a, Manchester United); Boga (a, Nizza); Gollini (p, Napoli); Cittadini (d, Monza); Pessina (c, Monza); Sportiello (p, Milan) f.c.; Lammers (a, Rangers); Bergonzi (d, FeralpiSalò) Zuccon (c, Cosenza); Mazzocchi (a, Cosenza); Panada (c, Sampdoria); Giovane (c, Ascoli); Vido (a, Reggiana). TRATTATIVE: Stach (c, Mainz); Hien (d, Verona); Holm (d, Spezia); Pacifico (d, Defensor); Iling (a, Juventus). BOLOGNA. ACQUISTI: Karlsson (a, AZ); Fabbian (c, Inter); Ndoye (a, Basilea); Beukema (d, Az Alkmaar); El Azzouzi (c, Union Saint-Gilloise); Posch (d, Hoffenheim) risc.; Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.; Moro (c, Dinamo Mosca) risc.; Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p. CESSIONI: Arnautovic (a, Inter); Schouten (c, Psv); Medel (c, Vasco de Gama) f.c.; Sansone (a, svincolato) f.c.; Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.; Cambiaso (d, Juventus) f.p.; Kasius (d, Az Alkmaar); Pyyhtia (c, Ternana). TRATTATIVE: Douvakis (a, Utrecht); Freuler (c, Nottingham); Musa (a, Benfica); Pacifico (d, Defensor); Sallai (c, Friburgo); Kristiansen (d, Leicester); Mikautadze (a, Metz); Pavlidis (a, AZ); Iling (a, Juventus); Petagna (a, Monza); Cuypers (a, Gent); Ngonge (a, Verona); Cambiaghi (a, Atalanta); De la Vega (a, Lanus); Bayo (a, Lille). CAGLIARI. ACQUISTI: Shomurodov (a, Roma); Augello (d, Sampdoria); Jankto (c, Getafe); Prati (c, Spal); Oristanio (c, Inter); Sulemana (c, Verona); Scuffet (p, Cluj); Catena (d, Pescara); Di Pardo (d, Juventus) risc. CESSIONI: Lella (c, Venezia); Altare (d, Venezia); Barreca (d, Sampdoria); Bellanova (d, Torino); Marin (c, Empoli); Cragno (p, Monza); Walukiewicz (d, Empoli); Prelec (a, WSG Tirol); Veroli (d, Catanzaro); Travaglini (d, Ternana). TRATTATIVE: Wieteska (d, Clermont); Douvikas (a, Utrecht); Helander (d, Rangers) f.c.; Petagna (a, Monza); Colombo (a, Milan); Petkovic (a, Dinamo Zagabria); Chatzīdiakos (d, AZ); Nsame (a, Young Boys). EMPOLI. ACQUISTI: Bereszyński (d, Sampdoria); Gyasi (a, Spezia); Cancellieri (a, Lazio); Caprile (p, Napoli); Pezzella (d, Parma); Ranocchia (c, Juventus); Maldini (a, Milan); Shpendi (a, Cesena); Grassi (c, Parma); Marin (c, Cagliari); Luperto (d, Napoli) risc.; Walukiewicz (d, Cagliari) risc.; Caputo (a, Sampdoria) risc.; La Mantia (a, Spal) f.p. CESSIONI: Stojanovic (d, Sampdoria); Parisi (d, Fiorentina); Vicario (p, Tottenham); Asllani (c, Inter); Bajrami (c, Sassuolo); Stulac (c, Palermo); Pjaca (a, Juventus) f.p.; Destro (a, svincolato) f.c.; Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.; Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.; Satriano (a, Inter) f.p.; Merola (a, Pescara); Bandinelli (c, Spezia); Rizza (d, Cittadella), Donati (d, Lecco); Degli Innocenti (c, Lecco). TRATTATIVE: Cambiaghi (a, Atalanta); Kovalenko (c, Atalanta); Carboni (d, Monza); Beruatto (d, Pisa); Akpa Akpro (c, Lazio); Gaetano (c, Napoli); Fraser (c, Newcastle). FIORENTINA. ACQUISTI: Beltran (a, River Plate); Christensen (p, Hertha Berlino); Nzola (a, Spezia); Mina (d, Everton) f.c.; Parisi (d, Empoli); Arthur (c, Juventus); Infantino (c, Rosario Central); Sabiri (c, Sampdoria) f.p. CESSIONI: Igor (d, Brighton); Cabral (a, Benfica); Terzic (d, Salisburgo); Cerofolini (p, Frosinone); Krastev (d, Catanzaro); Bianco (c, Reggiana); Maleh (c, Lecce); Zurkowski (c, Spezia); Venuti (d, Lecce) f.c.; Saponara (a, Verona) f.c.; Rasmussen (d, Brondby); Ferrarini (d, FeralpiSalò); E. Pierozzi (c, Cesena); Distefano (a, Ternana). TRATTATIVE: Hien (d, Verona); Palomino (d, Atalanta); Baldanzi (c, Empoli); Murillo (d, Corinthias). FROSINONE. ACQUISTI: Cheddira (a, Napoli); Ferizaj (c, Shamrock Rovers); Barrenechea (c, Juventus); Cerofolini (p, Fiorentina); Lusuardi (d, Criciuma); Romagnoli (d, Lecce); Harroui (c, Sassuolo); Marchizza (d, Sassuolo); Turati (p, Sassuolo); Brescianini (c, Milan); Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913 Poti); Cuni (a, Bayern Monaco); Monterisi (d, Lecce); Mazzitelli (c, Monza) risc. CESSIONI: Boloca (c, Sassuolo); R. Insigne (a, Palermo); Ricci (c, Sampdoria); Kujabi (c, Torres); Mulattieri (a, Inter); Bracaglia (d, Recanatese); Cangianiello (c, Lucchese); Cotali (d, Modena) f.c.; Ravanelli (d, Cremonese) f.p.; Lucioni (d, Lecce) f.p.; Frabotta (d, Juventus) f.p.; Sampirisi (d, Monza) f.p.; Kone (c, Torino) f.p.; Moro (a, Sassuolo) f.p.; Marcianò (p, svincolato) f.c.; Matarese (a, svincolato) f.c.; Satariano (a, svincolato); Bevilacqua (d, svincolato); Vettorel (p, Gubbio). TRATTATIVE: Lirola (d, Olympique Marsiglia); Nicolussi Caviglia (c, Juventus); Fiorillo (p, Salernitana); Kaio Jorge (a, Juventus); Zerbin (a, Napoli); Okoli (d, Atalanta); Gaetano (c, Napoli). GENOA. ACQUISTI: Retegui (a, Boca Juniors); Malinkovskyi (c, OM); Messias (a, Milan); Thorsby (c, Union Berlino); De Winter (d, Juventus); Martin (d, Mainz) f.c.; Leali (p, Ascoli) f.c.; Sommariva (p, Pescara); Martinez (p, Lipsia) risc.; Puscas (a, Reading) risc.; Dragusin (d, Juventus) risc.; Favilli (a, Ternana) f.p.; Besaggio (c, Juventus Next Gen) f.p.; Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.; Vasquez (d, Cremonese) f.p.; Galdames (c, Cremonese) f.p. CESSIONI: Salcedo (a, Inter) f.p.; Criscito (d, svincolato) f.c.; Haps (d, Venezia) f.p.; Buksa (a, Wsg Tirol); Sturaro (c, Karagumruk) f.c.; Vodisek (p, NK Rogaska); Semper (p, Como); Cassata (c, Spezia); Touré (c, Le Havre); Lipani (c, Sassuolo); Favilli (a, Ternana) TRATTATIVE: Duncan (c, Fiorentina); Zanoli (d, Napoli); Meite (c, Benfica); Haps (d, Venezia); Valeri (d, Cremonese); Corrado (d, Ternana); Petagna (a, Monza); Laxalt (d, Dinamo Mosca); Pezzella (d, Betis). Zortea (d, Atalanta). INTER. ACQUISTI: A. Sanchez (a, Olympique Marsiglia) f.c.; Arnautovic (a, Bologna); Carlos Augusto (d, Monza); Sommer (p, Bayern Monaco); Cuadrado (c, Juventus) f.c.; Di Gennaro (p, Gubbio); Bisseck (d, Aarhus); Thuram (a, M'Gladbach) f.c.; Audero (p, Samodoria); Frattesi (c, Sassuolo); Asllani (c, Empoli) risc.; Acerbi (d, Lazio) risc.; Sensi (c, Monza) f.p.; Agoumé (c, Troyes) f.p.; Lazaro (d, Torino) f.p.; Salcedo (a, Genoa) f.p.; Colidio (a, Tigre) f.p. CESSIONI: Lazaro (d, Torino); Gosens (d, Union Berlino); Fabbian (c, Bologna); Oristanio (c, Cagliari); Se. Esposito (a, Sampdoria); Males (a, Youg Boys); Brozovic (c, Al-Nassr); Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.; Mulattieri (a, Sassuolo); Lukaku (a, Chelsea) f.p.; V. Carboni (c, Monza); Pinamonti (a, Sassuolo); Skriniar (d, Psg) f.c.; D'Ambrosio (d, Monza) f.c.; Gagliardini (c, Monza) f.c.; Dalbert (d, svincolato) f.c.; Handanovic (p, svincolato) f.c.; Cordaz (p, svincolato) f.c.; Bellanova (d, Cagliari) f.p.; Pirola (d, Salernitana); Pompetti (c, Catanzaro); Zanotti (d, San Gallo); Vanheusden (d, Standard Liegi); Satriano (a, Brest); Colidio (a, River Plate); Radu (p, Bournemouth); Francesco Pio Esposito (a, Spezia); Brazao (p, Ternana); Fontanarosa (d, Cosenza); Stankovic (p, Sampdoria). TRATTATIVE: Schuurs (d, Torino); Pavard (d, Bayern Monaco); Bento (p, Atl. Paranaense); Tanganga (d, Tottenham); Chalobah (d, Chelsea); Scalvini (d, Atalanta). JUVENTUS. ACQUISTI: Weah (a, Lille); Milik (a, Marsiglia) risc.; Gonzalez (d, Valencia); Cambiaso (d, Bologna) f.p.; McKennie (c, Leeds) f.p.; Rovella (c, Monza) f.p.; Frabotta (d, Frosinone) f.p.; Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p. CESSIONI; Facundo Gonzalez (d, Sampdoria); Lu. Pellegrini (d, Lazio); Zakaria (c, Monaco); Rovella (c, Lazio); Barrenechea (c, Frosinone); Ranocchia (c, Empoli); Aké (c, Udinese); De Winter (d, Genoa); Arthur (c, Fiorentina); Di Maria (a, Benfica) f.c.; Cuadrado (d, Inter) f.c.; Paredes (c, Psg) f.p.; Kulusevski (c, Tottenham); Dragusin (d, Genoa); Di Pardo (d, Cagliari); Barbieri (d, Pisa); Ihattaren (c, svincolato) f.c.; Gori (p, Monza). TRATTATIVE: Lukaku (a, Chelsea); Thomas (c, Arsenal); Thuram (c, Nizza); Amrabat (c, Fiorentina); Diarra (c, Strasburgo); Berardi (a, Sassuolo); Holm (d, Spezia); Morata (a, Atletico Madrid). LAZIO. ACQUISTI: Rovella (c, Juventus); Lu. Pellegrini (d, Juventus); Isaksen (a, Midtjylland); Kamada (c, Eintracht) f.c.; Castellanos (a, New York City); Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.; Jony (c, Gijon) f.p.; Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.; A. Anderson (c, San Paolo) f.p. CESSIONI: Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal); Maximiano (p, Almeria); Cancellieri (a, Empoli); Raul Moro (a, Real Valladolid); Escalante (c, Cadice); Romero (a, Milan) f.c.; Radu (d, svincolato) f.c.; Durmisi (d, svincolato ) f.c.; Crespi (a, Cosenza). TRATTATIVE: Ronnow (p, Union Berlino); Kristiansen (d, Leicester); Bonucci (d, Juventus); Samardzic (c, Udinese); Sepe (p, Salernitana); Guendouzi (c, Marsiglia). LECCE. ACQUISTI: Krstovic (a, DAC Dunajska Streda); Almqvist (a, Rostov); Ramadani (c, Aberdeen); Falcone (p, Sampdoria); Smajlovic (d, Taby FK); Kaba (c, Valenciennes); Rafia (c, Pescara); Venuti (d, Fiorentina) f.c.; Pongracic (d, Wolsfbsurg) risc.; Maleh (c, Fiorentina) risc. CESSIONI: Hjulmand (C, Sporting Lisbona); Ceesay (a, Damak F.C. Saudi Club); Romagnoli (d, Frosinone); Monterisi (d, Frosinone); Cassandro (d, Como); Lucioni (d, Palermo); Umtiti (d, Barcellona) f.p.; Oudin (a, Bordeaux) f.p.; Colombo (a, Milan) f.p.; Pezzella (d, Parma) f.p.; Tuia (d, svincolato) f.c.; Björkengren (c, Randers); Bleve (p, Carrarese); Pablo Rodriguez (a, Ascoli). TRATTATIVE: Livolant (c, Guingamp); Mendy (d, Caen); Faticanti (c, Roma). MILAN. ACQUISTI: Pellegrino (d, Platense); Musah (c, Valencia); Chukwueze (a, Villarreal); Okafor (a, Salisburgo); Jimenez (d, Real Madrid); Reijnders (c, Az Alkmaar); Pulisic (a, Chelsea); Loftus-Cheek (c, Chelsea); Romero (a, Lazio) f.c.; Sportiello (p, Atalanta) f.c.; Raveyre (p, Saint-Étienne) f.c.; Colombo (a, Lecce); Skoczylas (c, Zaglebie Lubin II). CESSIONI: Lazetic (a, Fortuna Sittard); De Ketelaere (c, Atalanta); Rebic (a, Besiktas); Messias (a, Genoa); Gabbia (d, Villarreal); Nasti (a, Bari); Maldini (a, Empoli); Brescianini (c, Frosinone); Tonali (c, Newcastle); Bakayoko (c, Chelsea) f.p; Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.; Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.; Dest (d, Barcellona), f.p.; Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.; Tatarusanu (p, svincolato) f.c.; Jungdal (p, Cremonese). TRATTATIVE: Calafiori (d, Basilea); Dominguez (c, Bologna); Kean (a, Juventus); Ekitike (a, Psg); Broja (a, Chelsea). MONZA. ACQUISTI: D'Ambrosio (d, Inter) f.c.; Kyriakopoulos (d, Sassuolo); Gori (p, Juventus); Gagliardini (c, Inter) f.c.; Izzo (d, Torino) risc.; Cittadini (d, Atalanta); V. Carboni (c, Inter); Fernandes (a, Andrézieux Bouthéon); Pessina (c, Atalanta) risc.; Petagna (a, Napoli) risc.; Cragno (p, Cagliari) risc.; Pablo Marì (d, Arsenal) risc.; Caprari (a, Hellas Verona) risc.; Sampirisi (d, Frosinone) f.p.; Carboni (d, Venezia) f.p. CESSIONI: Valoti (a, Pisa); Carlos Augusto (d, Inter); Cragno (p, Sassuolo); Diaw (a, Bari); D’Alessandro (c, Pisa); Mazzitelli (c, Frosinone); Marrone (d, svincolato) f.c.; Morosini (c, svincolato) f.c.; Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.; Rovella (c, Juventus) f.p.; Sensi (c, Inter) f.p.; Ranocchia (c, Juventus) f.p.; Mancuso (a, Palermo); Gytkjaer (a, svincolato) f.c.; Barberis (c, svincolato) f.c. TRATTATIVE; Okoli (d, Atalanta); Ostigard (d, Napoli); Antunovic (a, Hajduk Spalato); Muriel (a, Atalanta); Colombo (a, Milan); Akpa-Akpro (c, Lazio). NAPOLI. ACQUISTI: Cajuste (c, Reims); Natan (d, Bragantino); Cheddira (a, Bari); Caprile (d, Bari); Gollini (p, Atalanta); Simeone (a, Hellas Verona) risc.; Raspadori (a, Sassuolo) risc.; Zanoli (d, Sampdoria) f.p. CESSIONI: Cheddira (a, Frosinone); Folorunsho (c, Verona); Caprile (p, Empoli); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco); Vergara (c, Reggiana); Petagna (a, Monza) risc.; Luperto (d, Empoli) risc.; Gollini (p, Atalanta) f.p.; Ndombele (c, Tottenham) f.p.; Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.; Obaretin (d, Trento). TRATTATIVE: L.Coulibaly (c, Salernitana). ROMA. ACQUISTI: Azmoun (a, Bayer Leverkusen); Paredes (c, Psg); Renato Sanches (c, Psg); Kristensen (d, Leeds); Llorente (d, Leeds); Solbes (a, Defensa y Justicia); Sarac (c, NK Neretva Metkovic); Ndicka (d, Eintracht) f.c.; Aouar (c, Lione) f.c.; VIllar (c, Getafe) f.p.; Vina (d, Bournemouth) f.p. CESSIONI: Matic (c, Rennes); Ibanez (d, Al-Ahli); Vina (d, Sassuolo); Shomurodov (a, Cagliari); Perez (c, Celta Vigo); Volpato (a, Sassuolo); Missori (d, Sassuolo); Kluivert (a, Bournemouth); Villar (c, Granada); Darboe (c, Lask); Tahirovic (c, Ajax); Reynolds (d, Westerlo); Cassano (a, Cittadella); Wijnaldum (c, Psg) f.p.; Camara (c, Olympiakos) f.p.; Coric (c, svincolato) f.c.; Bianda (d, svincolato) f.c. TRATTATIVE: Lukaku (a, Chelsea);Zapata (a, Atalanta); Solet (d, Salisburgo). SALERNITANA. ACQUISTI: Cabral (a, Sporting); Ikwuemesi (a, Celje); Stewart (a, Mount Pleasant); Legowski (c, Pogon Szczecin); Costil (p, Lille) f.c.; Dia (a, Villarreal) risc.; Candreva (c, Sampodoria) risc.; Pirola (d, Inter) risc. CESSIONI; Boultam (c, Olimpia Lubiana); Bonazzoli (a, Verona); Piatek (a, Hertha) f.p.; Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.; Troost-Ekong (d, Watford) f.p.; Mantovani (d, Ternana); Vilenha (c, Espanyol) f.p. TRATTATIVE: Iling (a, Juventus); Hongla (c, Verona); Martegani (c, San Lorenzo); Santos (c, Chelsea); Nicolussi Caviglia (c, Juventus); Verde (a, Spezia); Hjelde (d, Leeds); Soulé (a, Juventus); Zanoli (d, Napoli); Tchaouna (a, Rennes). SASSUOLO. ACQUISTI: Pedersen (d, Feyenoord); Racic (c, Valencia); Cragno (p, Monza); Vina (d, Roma); Boloca (c, Frosinone); Lipani (c, Genoa); Mulattieri (a, Inter); Volpato (a, Roma); Missori (d, Roma); Pinamonti (a, Inter) risc.; Bajrami (c, Empoli) risc. CESSIONI: Rogerio (d, Wolfsburg); Muldur (d, Fenerbahce); Ciervo (a, Sudtirol); Harroui (c, Frosinone); Turati (p, Frosinone); Marchizza (d, Frosinone); Frattesi (c, Inter); Manzari (a, Ascoli); Traoré (a, Bournemouth) risc.; Raspadori (a, Napoli) risc.; Zortea (d, Atalanta) f.p.; Romagna (d, Reggiana); Satalino (p, Reggiana); Ghion (c, Catanzaro); Sala (d, Como); Kyriakopoulos (d, Monza); D'Andrea (a, Catanzaro); Marginean (c, Ternana). TRATTATIVE: Zortea (d, Atalanta); Gudmundsson (a, Genoa); Corrado (d, Ternana); Ohio (a, Standard Liegi); Holm (d, Spezia); Boadu (a, Monaco); Doig (d, Verona). TORINO. ACQUISTI: Lazaro (d, Inter); Vlasic (c, West Ham); Bellanova (d, Cagliari); Popa (p, Voluntari) f.c.; Radonjic (a, Olympique Marsiglia) risc.; Tameze (c, Hellas Verona); Ilic (c, Verona) risc. CESSIONI: Izzo (d, Monza); Singo (d, Monaco); Ola Aina (d, svincolato) f.c.; Adopo (c, svincolato) f.c.; Gravillon (d, Reims) f.p.; Vlasic (c, West Ham) f.p.; Miranchuk (c, Atalanta) f.p.; Haveri (d, Ascoli); Warming (a, Brann); Kone (c, Como). TRATTATIVE: Barrow (a, Bologna); Doig (d, Verona); Hien (d, Verona); Praet (c, Leicester); Corrado (d, Ternana); Soppy (d, Atalanta); Correa (a, Inter); Boadu (a, Monaco) UDINESE. ACQUISTI: Okoye (p, Watford); Aké (c, Juventus); Ferreira (d, Watford); Kabasele (d, Udinese); Camara (c, Huddersfield); Lucca (a, Pisa); Quina (c, Watford); Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.; Brenner (a, Cincinnati); Zemura (d, Bournemouth); Kamara (d, Watford) f.p. CESSIONI: Udogie (d, Tottenham) f.p.; Martins (a, Watford); Benkovic (d, Trabzonspor); Arslan (c, Melbourne City) f.c.; Nestorovski (a, svincolato) f.c.; Pereyra (c, svincolato) f.c.; Zeegelar (d, svincolato) f.c. TRATTATIVE: Baricchio (c, Milan); Bergvall (c, Djurgarden) VERONA. ACQUISTI: Serdar (c, Hertha Berlino); Folorunsho (c, Napoli); Mboula (a, Maiorca); Duda (c, Colonia) risc.; Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.; Saponara (c, Fiorentina) f.c.; Bonazzoli (a, Salernitana). CESSIONI: Sulemana (c, Cagliari); Ilic (c, Torino); Lasagna (a, Karagumruk); Ceccherini (d, Karagumruk); Verdi (a, Torino) f.p.; Gaich (a, Cska Mosca) f.p.; Caprari (a, Monza) risc.; Simeone (a, Napoli) risc.; Cetin (d, Ankaragugu); Tameze (c, Torino); Ghilardi (d, Sampdoria); Bosilj (a, De Graafschap); Pierobon (c, Triestina); Veloso (c, Pisa) f.c. TRATTATIVE: Destro (a, Empoli) f.c.; Tavsan (a, Nec); Cruz (a, Banfield); Farias (a, Benevento) f.c.; Verdi (a, Torino); Esposito (a, Inter); Basic (c, Lazio); Boetius (c, Hertha Berlino) f.c.; Gila (d, Lazio). f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

