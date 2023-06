Calciomercato: addio Brozovic, all’Inter ecco Thuram. Rabiot vicino al rinnovo con la Juve

(Adnkronos) – Primo colpo di mercato per l'Inter, un altro affare a parametro zero per i nerazzurri. A Milano è sbarcato Marcus Thuram: dopo l'arrivo a Linate, ora il 25enne francese sta svolgendo le visite mediche che saranno divise in due parti: la prima si svolgerà all'Humanitas di Rozzano, mentre la seconda al Coni. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra l'Inter e alcuni rappresentati dell'Al Nassr nel quale è stato trovato un accordo – sulla base di 23 milioni di euro – per la cessione di Marcelo Brozovic. Ora manca l'ok del centrocampista croato, che è aperto alla soluzione e sta valutando il suo futuro. La Juventus continua a lavorare sul centrocampo. Adrien Rabiot è sempre più vicino al rinnovo con il club bianconero. Il centrocampista francese ha valutato la proposta avanzata dalla Juventus per un prolungamento annuale alla stessa cifra che percepisce nel contratto attuale (circa 7 milioni di euro netti). Secondo Sky Sport mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma c'è grande ottimismo sul fatto che le firme possano arrivare a breve. In uscita c'è Denis Zakaria, per il quale ci sono contatti in corso con il West Ham. Dopo il prestito al Chelsea dello scorso campionato (solamente 11 le presenze stagionali), potrebbe esserci ancora la Premier League nel futuro del centrocampista arrivato a Torino nel gennaio 2022 dal Borussia Mönchengladbach. Si lavora alla cessione a titolo definitivo, perché i bianconeri non aprono al prestito. In entrata è praticamente definita l'operazione per Timothy Weah. L'esterno statunitense classe 2000 mercoledì arriverà a Torino: base di intesa verbale con il Lille per circa 12 milioni di euro bonus inclusi. Per il calciatore, che attualmente è a New York,è pronto un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione con il club francese, Weah ha collezionato 32 presenze e ha realizzato due assist. Djidji Il difensore del Torino Koffi Djidji ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club granata con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji fino al 30 giugno 2024". —[email protected] (Web Info)

