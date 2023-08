Calciomercato, club non compra nessuno: i turisti accolti come campioni – Video

(Adnkronos) – Il club non compra nessuno nel calciomercato 2023 e i tifosi, stanchi di non avere news di acquisti, vanno all'aeroporto e ingaggiano i turisti. I tifosi del Malaga, club spagnolo precipitano in terza divisione, hanno scelto l'ironia per criticare l'immobilismo della società, che non sta facendo abbastanza per rinforzare la squadra e per riportare il club ai fasti del decennio scorso. Il Malaga, che ha vissuto in passato la sua personale 'era degli sceicchi', flirtando per un paio di stagioni ambizioni da grande, ora si trova in caduta libera. Per i tifosi, non c'è altra soluzione: andare all'aeroporto e accogliere in maniera trionfale, come calciatori affermati, ignari turisti che sbarcano nella città andalusa senza conoscere una parola di spagnolo. Poco male, basta qualche secondo per sposare la causa e urlare "A primera!", sognando il ritorno nella Liga. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata