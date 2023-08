Calciomercato Inter, pressing Balogun e ecco Sommer: Lukaku, ultime news

(Adnkronos) –

Dopo aver perso il duello con l'Atalanta per Gianluca Scamacca, l'Inter prova a dare una scossa al suo calciomercato con l'assalto a Folarin Balogun. I nerazzurri, secondo le ultime news di calciomercato, hanno virato sul 21enne attaccante statunitense dell'Arsenal, individuato come rinforzo per il reparto offensivo nella rosa di Simone Inzaghi. La punta americana non è stata utilizzata nella sfida di Community Shield contro il Manchester City e non sembra rientrare nelle strategie dei gunners: la sua cessione, quindi, è ipotizzabile nelle prossime settimane. L'Inter è alla finestra, consapevole che l'operazione richiede almeno 25-30 milioni complessivi. Come riferisce Sky Sport, la società nerazzurra è in contatto con l'Arsenal e con gli agenti del calciatore. Intanto, a Milano inizia l'avventura di Yann Sommer. Il 34enne portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, si sottopone alle visite mediche ed è pronto a prendere posto tra i pali dell'Inter. Le news non chiariscono ancora la modalità dell'operazione, comunque in dirittura d'arrivo. Sullo sfondo rimane la clausola da 6 milioni di euro che potrebbe liberare automaticamente il giocatore, ma il dialogo sull'asse Milano-Monaco di Baviera può portare alla fumata bianca con altre modalità. Intanto, l'Inter assiste ormai da spettatrice alla vicenda che coinvolge Romelu Lukaku e la Juventus. Un articolo del Corriere della Sera fa riferimento all'ipotesi di contatti avvenuti durante la fase finale della scorsa stagione tra il club bianconero e l'attaccante belga, protagonista negativo della finale di Champions League. Da Torino, filtra una versione totalmente diversa: i contatti con Lukaku sono iniziati a luglio, quando il giocatore era già rientrato al Chelsea, proprietario del cartellino. —[email protected] (Web Info)

