Calciomercato Inter, salta affare Samardzic: ultime notizie

(Adnkronos) – Salta la trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic, secondo le ultime news di calciomercato. I nerazzurri, a quanto pare infastiditi dopo il cambio delle condizioni chieste dall'entourage del giocatore, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista dell'Udinese. L'Inter e la società friulana avevano raggiunto da tempo l'intesa sul costo del calciatore serbo, con l'inserimento del baby Fabbian – destinato ai bianconeri – nella trattativa. Samardzic potrebbe comunque lasciare l'Udinese per un'altra destinazione. Il nome del serbo potrebbe far gola ad altri club anche in Italia, con riflettori puntati magari sulla Juventus.

