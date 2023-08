Calciomercato Juventus, Berardi per la Juve: ultime notizie

(Adnkronos) – Domenico Berardi per la Juventus. Le ultime news di calciomercato ruotano attorno ai rumors che accostano il 29enne esterno del Sassuolo alla società bianconera. Berardi, nato e cresciuto nel club emiliano, è pronto al grande salto e spingerebbe per trasferirsi a Torino. La Juve, che nella stagione 2023-2024 non avrà impegni nelle Coppe, lavora per allestire la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri compatibilmente con le esigenze dettate dal bilancio. L’arrivo di Berardi, che il Sassuolo valuterebbe circa 25 milioni di euro, comporterebbe con ogni probabilità altre cessioni da parte della Juventus. Indiziati speciali il serbo Filip Kostic, arrivato a Torino un anno fa e appetibile in Premier League, e i baby Matias Soule e Samuel Iling Junior, che potrebbero anche rientrare nell’eventuale affare con il Sassuolo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata