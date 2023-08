Calciomercato Juventus, Kessie in Arabia Saudita: ultime news

(Adnkronos) – Anche Franck Kessie in Arabia Saudita. Secondo le ultime news di calciomercato, il centrocampista ivoriano del Barcellona – accostato nelle ultime settimane alla Juventus – sta per diventare un giocatore dell’Al Ahly e si unisce alla pattuglia di giocatori già emigrati nella ricchissima Saudi Pro League. Il Barcellona, che ha ingaggiato Kessie a parametro zero un anno fa, lascia partire l’ex giocatore di Milan e Atalanta per circa 15 milioni di euro. Il giocatore firmerà un ricco contratto triennale. Kessie nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus, che avrebbe anche intavolato un discorso con il Barcellona per riportare il centrocampista in Italia. L’ipotesi è tramontata quando l’ivoriano ha inserito Premier League e Arabia Saudita in cima alla lista delle possibili destinazioni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

